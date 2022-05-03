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五四前夕 莫言寫給青年一封信

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
莫言2022年五四前夕寫信給青年。圖／B站影片截圖
莫言2022年五四前夕寫信給青年。圖／B站影片截圖

「如果人生中遇到艱難時刻該怎麼辦？」面對青年提出這個問題，諾貝爾文學獎得主莫言，寫了一封信回應。

莫言的信，以影片形式發表在「B站」中，莫言在回信裡，分享兩個故事，一個書，另一個則是人。

莫言指出，他第一個艱難是童年輟學，孤獨地放牛割草，不過有幸得到《新華字典》，「我認識的大部分漢字，是通過這本《新華字典》學的。在當年孤獨窮困的環境裡，就是這本工具書，陪著我度過艱難時刻，也為我以後能拿起筆來寫小說，奠定了基礎」。

第二個故事，莫言則分享他爺爺的故事。他指出，小時候跟爺爺去荒草甸子割草，回程時天象詭異，「一根飛速旋轉的黑色圓柱向我們迎來」，他被風刮倒在地，草被刮到天上，但他看到爺爺「雙手攥著車把，脊背繃得像一張弓，他的雙腿在顫抖，小掛子被風撕破，只剩下兩個袖子掛在肩上，爺爺與大風對抗著，車子未能前進，但也沒有後退半步」，「爺爺與狂風對峙的模樣，永遠印刻在我的腦海裡」。

「我們是勝利者還是失敗者？」，莫言指，風來時爺爺沒有躲避，「儘管風把我們車上的草刮得只剩下一棵，但是車還在，我們就像釘在大壩上一樣，沒有前進，也沒有倒退。從這個意義上來講，我們勝利了」。

莫言鼓勵年輕人，當我們遇到艱難時刻，不要灰心、不要沮喪，只要努力總是會有收穫，希望總是在失望甚至是絕望時產生，並召喚著我們重振旗鼓、奮勇前進，一個人可以被生活打敗，但是不能被它打倒。越是在困難的時刻，越是文學作品能夠發揮它直達人的心靈的作用。

莫言 孤獨 諾貝爾 青年

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