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9歲男童吞釘書針、X光見小腸滿布逾百光點 1個原因避過腸穿肚爛

香港01 / 撰文：夏洛特
1名男童誤吞釘書針，從X光片可見其小腸滿布白色光點。（圖取自微博）
1名男童誤吞釘書針，從X光片可見其小腸滿布白色光點。（圖取自微博）

這張X光片大恐怖了！近日，貴州安順市1名9歲男童吞下大量釘書針，因引起輕微腹痛被家人送醫，醫生為其照X光後，驚見其小腸竟滿布密密麻麻的「光點」，估計有逾百顆釘書針，因已到達腸道，已經無法單靠施手術去以過胃鏡或腸鏡取出。不過萬幸的是，被吞下的釘書釘都是呈「閉合狀」，故在消化道當中才沒有令男童「腸穿肚爛」，最終醫生讓男童服下瀉藥，以便把釘書針排出。

該名9歲男童因腹痛被家人送院就醫，他起初沒有主動提及異食病史，只表示腹部疼痛，後來才在醫生追問下表示曾吞下釘書針。醫生即幫其拍X光，從院方公布的X光片可見，男童小腸有多逾100個「白色小光點」，正是黏附在腸道內壁的釘書針。

主治醫生表示，男童到診時釘書針已達小腸部位，已錯過施手術借用胃鏡、腸鏡取出的時機。不幸中之大幸是釘書釘是呈已被使用過的「彎曲閉合」狀態，因此沒有勾着腸道內壁，亦沒有刮傷消化道，只需要處方瀉藥，促其排便並把釘書釘排出即可。

媒體報導，該男童已無大礙且已出院，但仍需定期覆診，醫生亦提醒家長要留意兒童的行為，雖然誤吞異物是幼兒常見的急診原因之一，但若狀況持續發生，則有可能是患上異食癖。

過往有醫生指出，異食癖是很多情況是因人體缺乏某種礦物質而引起的，鋅、鐵等元素；但亦有說法是由於人體代謝機能紊亂，味覺異常和飲食管理不當等引致，更有專家視之為精神疾病，病因不能一概而論，屬非常複雜的多樣性疾病的綜合徵狀，患者以兒童或女性較多，尤其是懷孕婦女。

異食症患者會持續吃一些非營養的物質，如泥土、紙張、肥皂等，越來越多醫生認為主要是由心理因素引起的，治療方法因人而異。

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文章授權轉載自《香港01》

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