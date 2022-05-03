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蘭州野生動物園觀光車翻車 遊客曾墜落至排洪道

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
蘭州野生動物園一架綠色小型觀光車翻側，撞斷木圍欄，車身沒有墜下，但被拋出車外的下方排水道裡有多人等待救援，包括兒童。（微博照片）
蘭州野生動物園一架綠色小型觀光車翻側，撞斷木圍欄，車身沒有墜下，但被拋出車外的下方排水道裡有多人等待救援，包括兒童。（微博照片）

甘肅蘭州市皋蘭縣忠和鎮蘭州野生動物園周一（2日）下午發生觀光遊覽車側翻事故，車上部分遊客更墜落至排洪道。皋蘭縣應急管理局周二（3日）凌晨通報稱，事故造成17人受傷，當中2人經救治無效死亡。

甘肅蘭州野生動物園昨日(2日)發生觀光車翻側意外，導致多名乘客跌落排水道，至今16人受傷送院，其中2人其後傷重不治。

據園內遊客拍攝到片段顯示，昨日下午4時許，一架綠色小型觀光車翻側，撞斷木頭圍欄，車身沒有墜下，下方的排水道有多人等待救援，包括小童。

據澎湃新聞引述目擊者稱，排水道深約5米，相信部分乘客沒扣安全帶，故被拋出車廂。蘭州當局指出大部分傷者屬擦傷，有關部門已調查及跟進事故原因。

通報稱，事故發生後，當地第一時間組織救援力量對現場受傷遊客進行救援，17名傷者被送往醫院接受治療。截至目前，2人經救治無效死亡，4人已出院，其餘11名傷者正在醫院接受救治。皋蘭縣政府已成立事故調查組，對事故進行全面調查，善後工作正在進行。

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