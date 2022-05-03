長沙自建房倒塌持續搶救 第9名被困者位置已確定
湖南長沙居民自建房日前倒塌，造成廿多人被困，39人失聯。現場應急救援專家組副組長陳大川昨晚（5月2日）接受媒體採訪時介紹，在昨晚救出第8名被困人員後，現場仍有被困者生命跡象，目前已確定第9名被困者位置。
陳大川表示，現場救援力量繼續進行不間斷輪流24小時作業，充分利用各類頂撐、破拆等救援工具加固、拓寬救援通道，確保不對被困人員和施救人員造成二次傷害，全力救治被困人員。
據香港文匯網，第八名受困人員二日晚被救出後，因腿被重物壓住時間長，需要做外科手術，但生命體徵平穩。
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