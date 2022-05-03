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民歌受歡迎 內蒙古再度被捧紅

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

創作於半個多世紀前的蒙古族民歌《上海產的半導體》最近走紅網路。不久前，一檔電視娛樂節目中，額爾古納樂隊將其改編、演出後，大受歡迎。

新華社報導，這首經典民歌講述20世紀五六十年代牧民群眾因勞動出色而獲獎勵後的喜悅與自豪。不少喜愛它的年輕人表示，曲調歡快，歌詞質樸。和這首民歌一樣，內蒙古許多文藝作品綻放於大陸乃至世界舞台，正因根植於民族相親、文化相融、和諧發展的沃土。

作為大陸首個省級少數民族自治區，內蒙古自治區成立75年來，共享大陸發展紅利，發生歷史性變化，並積極服務與融入大陸發展大局，走生態優先、綠色發展的高質量發展之路，傳承和弘揚中華優秀傳統文化。

如今的內蒙古，不僅成為人們欣賞文藝、旅遊打卡的優選之地，還被新能源、大數據等新產業所垂青。

5月，阿爾山杜鵑花綻放，將內蒙古旅遊帶入花季。春賞百花，夏遊草原，秋覽胡楊，冬玩冰雪，網路上流行的四季旅遊攻略中，都有內蒙古身影。各地人文風情和特色美食，也讓遊人流連忘返。

近年來，內蒙古著力將單一觀光向休閒度假、康體養生、民俗體驗等多元業態轉變，並積極開展線上推廣。

在錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗，「90後」（1990年後出生者）牧民哈斯薩日嘎經常把她拍攝的美景美食和草原生活短片發到網上，引來不少遊客。像哈斯薩日嘎一樣，年輕牧民「捧紅」草原。

而在沙漠和戈壁地區，風電太陽能等新能源項目正成為新的「網紅」。

鄂爾多斯市庫布其沙漠深處，由近20萬塊深藍色太陽能板構成的巨型駿馬圖令人震撼，不少「拍客」慕名而來。這處駿馬太陽能電站相當於180多個標準足球場大小，板上發電、板下種植，既利用豐富的太陽能資源，又推動沙漠生態治理。

目前內蒙古新能源裝機超過5000萬千瓦。全區新能源發電量與等量火電相比，減排總量相當造林18萬公頃。

內蒙古 自治區

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