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打破社恐魔咒 陸年輕人熱中玩飛盤

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣西南寧市一球場內，市民參與極限飛盤運動。極限飛盤運動是一項嚴格要求無身體碰撞的團隊競技運動，融合了橄欖球、足球和籃球等運動特點。 中新社
廣西南寧市一球場內，市民參與極限飛盤運動。極限飛盤運動是一項嚴格要求無身體碰撞的團隊競技運動，融合了橄欖球、足球和籃球等運動特點。 中新社

小型綠茵場上，十數名青年男女奔跑攻防，試圖將一塊直徑約27公分的塑膠飛盤傳入指定區域得分。這種男女混合、不設裁判的團體競技，正在大陸年輕人群體中風靡。

中新社報導，飛盤運動20世紀四五十年代興起於美國，並非新鮮事物。與當下的露營熱結合，這項戶外運動在大陸年輕人更新迭代的社交活動中占有一席之地，成為新的個性化運動標籤。知名社交平台小紅書顯示，有關飛盤的創作內容近半年增長了113%。

廣西南寧一個飛盤愛好者俱樂部的發起人胡思迪表示，飛盤玩法多樣，競技門檻低。除了賽場上的極限飛盤，還可以根據場地限制，玩躲避盤、擲準盤、高爾夫盤。哪怕是簡單的飛盤傳接，也可以讓參與者樂在其中。

飛盤具有「強社交」屬性。在90後胡思迪看來，這種原本在大陸十分小眾的運動2021年以來被更多人接納，一個重要的原因是疫情之後，大家急需在戶外運動中找到快感，且迫切需要線下社交。他的俱樂部覆蓋千人，每周發起數場球局，常常一位難求。

有愛好者表示，對於每天兩點一線的上班族來說，打一場飛盤就能認識不少新朋友，打破社恐魔咒，且較少的肢體衝撞，也有利於發展起良好的友誼。不同於傳統足球、籃球，這項運動對女性也很友好，女性愛好者占到半數。

飛盤亦與潮玩掛鈎，愛好者熱中分享飛盤穿搭，飛盤盤面可印上各種圖案。胡思迪說，飛盤俱樂部通常附帶攝影服務，方便參與運動的人共享圖片，滿足了愛好者們在社交平台上的分享欲。

馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒認為，疫情下，人們對戶外體育、健康生活方式抱有更大熱情。對線下社交的強烈願望，帶動Z世代城市青年為個性化體育項目買單。

社交 疫情 青年

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