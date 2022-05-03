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福建海域伏季休漁 空陸海監管

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

5月1日中午12時，福建省海域1萬1138艘漁船進入海洋伏季休漁期，最長休漁時間為4個月半。除釣具外的所有作業類型，以及為捕撈漁船配套服務的捕撈輔助船，禁止作業。

中新社報導，當天上午，在福建平潭東澳中心漁港，應休漁船整齊排列，2022年福建省海洋伏季休漁暨聯合執法行動啟動。

福建省海洋與漁業局副局長翁新平表示，今年伏休期間，福建省各級海洋與漁業行政主管部門嚴格執行船籍港休漁制度，建立應休漁船名册並張榜公布，採取定人聯船、定點停泊、定期點船措施，確保船進港、人上岸、網封存，促進海域漁業資源休養生息。

福建省各級海洋與漁業執法機構打造「空、陸、海」三位一體的鏈條式監管。空中，充分運用漁船動態監管系統、「福海通」等信息化平台和小目標雷達等技術手段，出動無人機加強漁船漁港動態監控；海上，強化閩浙交界海域、閩粵交界海域、北緯26度30分海域的巡航檢查以及重點海域值守，嚴打冰鮮雜魚交易，嚴查拆卸、屏蔽北斗行為等。

海洋伏季休漁是中國大陸一項重要漁業資源養護制度。自1995年在福建省海域實施以來，對養護台灣海峽等海域生物資源、促進漁業經濟可持續發展等作出貢獻。

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