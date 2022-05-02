蘭州野生動物園觀光車翻車 16人受傷

5月2日下午，蘭州野生動物園一觀光車失控側翻，部分人員墜落至排洪道內。經初步統計，事故已導致16人受傷，其中大部分為刮擦傷。

據蘭州市皋蘭縣委宣傳部消息，事發後，當地應急管理、消防救援以及動物園所在地均派出人員組織救援。目前，受傷遊客已被送至蘭大二院接受救治，事故原因正在調查中。

另據央視新聞報導，5月2日下午4時45分，蘭州野生動物園一觀光車失控側翻，部分人員墜落至排洪道。經初步統計，事故已導致16人不同程度受傷，其中大部分為刮擦傷。事件發生之後，當地的應急管理、消防救援以及動物園所在地均派出人員前往救援。目前，受傷遊客已被送至蘭州大學第一人民醫院和第二人民醫院接受救治。而事故原因正由公安部門調查中。