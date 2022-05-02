快訊

總統府又增疫情 今新增1員工、12憲兵確診

專訪／婚姻讓她很窒息 理科太太「離婚人生變光明」

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海1514萬人微解封 部份人只可7天2次限時購物

中央社 / 台北2日電

上海疫情仍處於高點，但又急於恢復社會正常運作。根據最新的管控標準，上海有1514萬名居民屬於防範區，可在區內有不同程度的活動，當中仍有住戶只可7天2次限時分批購物。

上海市1日公布達成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社會面清零的標準。當中劃定出「社會面基本清零」與「社會面清零」的要項，以顯示上海「精準防控」進一步細化。

上海市同時持續調整對封控區、管控區、防範區的管控。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」，防止人員外出流動；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」，防範區按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」的原則，實行分區分級差異化管控。

上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝1日在記者會上，解釋目前防範區內的劃分情況:

1.已經社會面基本清零的非中心城區（目前有金山、奉賢、崇明、青浦、松江等5個區），市民可在區內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，區內可逐步恢複公共交通，私家車可在區內有限通行。

2.已經社會面基本清零的中心城區（目前是普陀區），市民可以所在街鎮內活動，前往指定的超市、藥店。

3.還沒有社會面基本清零的非中心城區（目前是嘉定區），市民可限時限戶在所在街鎮內活動，限時前往指定的超市、藥店。

4.還沒有社會面基本清零的中心城區（主要是黃浦、靜安、徐彙、長甯、虹口、楊浦等6個中心城區，及中心城區拓展區的寶山、閔行），居民可在小區內活動，每戶指定1人，7天2次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

他又表示，浦東新區根據轄區實際情況，也實施分區分級差異化防控。其中，宣橋鎮、泥城鎮、大團鎮、萬祥鎮、老港鎮等5個鎮，已實現社會面基本清零，防範區居民可以在所在鎮內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，私家車可在鎮域範圍內有限通行。

在防範區的市民需憑24小時內抗原檢測陰性證明或48小時內核酸檢測陰性證明，出示健康碼綠碼，進入相關場所。

上海市今天早上舉行市疫情防控工作新聞發布會通報，根據封控區、管控區、防範區的「核酸+抗原」的組合階段性篩查結果，1日全市共劃分封控區1萬4292個，涉及人口276萬人；管控區2萬2255個，涉及人口約551萬人；防範區5萬5384個，涉及人口數1514多萬人，即這1500多萬人口可以微解封。

上海 疫情

延伸閱讀

上海「大禮包」引貪腐 6人遭黨紀政務立案

上海疫情趨緩 全市大消毒

上海防控奇葩事件頻傳 顯示管理失靈

法人：本周觀察Fed是否升息兩碼、上海能解除封城？

相關新聞

被欠薪、睡地板、解封就要滾… 他們被騙來當「大白」

上海因新冠疫情封控期間，亂象曾出不窮。浦東一個小區有17名「防疫大白」不但工資被拖欠近一個月才拿到，還被趕離小區，讓他們...

上海司機出租保供車1天賺1千 才發現通行證是假的

上海普陀公安分局近日破獲一起偽造保供通行證的案件。兩名商販先是透過中介租了一輛號稱「保供專車」到小區賣水果，結果被民警巡...

五一出遊人潮大減 故宮遊客稀少 西安「俑比人多」

中國五一長假由4月30日開始，往年此時各大旅遊景點均擠滿遊客，不過多地近日因疫情而實施嚴格的封控措施，各大旅遊景點遊客稀...

五一大城市周邊遊興起 民宿要價最高漲7倍 比出國還高

今年「五一」期間，中國多地因應防疫，倡導非必要不出省、市、區，導致大城市的「周邊遊」興起，價格也水漲船高，媒體引述北京、...

上海「大禮包」引貪腐 6人遭黨紀政務立案

上海在封控期間，物資供應、醫療救助等亂象頻出，已發生多宗生活保障物資「大禮包」以次充好，甚至有過期產品、變質食品等問題。...

大陸31省第1季GDP排名：新疆增速最快 吉林負增長

隨著西藏發布2022年第1季經濟運行情況後，大陸31省第1季GDP數據已全部出爐。總量方面，廣東、江蘇、山東穩居前三；增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。