大陸31省第1季GDP排名：新疆增速最快 吉林負增長

隨著西藏發布2022年第1季經濟運行情況後，大陸31省第1季GDP數據已全部出爐。總量方面，廣東、江蘇、山東穩居前三；增速方面，新疆表現最佳，增速達到7.0%；吉林是唯一負增長的省。

中新經緯報導，從GDP總量上看，經濟第一梯隊省地位仍難以撼動。廣東、江蘇、山東3省穩居前三，第1季GDP依次為人民幣2.8兆元、2.7兆元和1.9兆元。浙江、河南、四川依舊緊跟在後，名次穩定在第4到6名位置。

第1季GDP超過人民幣兆元的省有11個，分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年同期多3個，也就是湖北人民幣1兆804.66億元、安徽人民幣1兆347.7億元、上海人民幣1兆10.25億元。

第1季GDP總量第二名江蘇的跟廣東的差距進一步縮小，由去年同期的人民幣1,384億元縮窄為今年的人民幣640億元。數據顯示，廣東第1季GDP年增3.3%，比江蘇4.6%的增速低了1.3個百分點。

此外，新疆以第1季GDP 7.0%的增速位居第一。新疆維吾爾自治區統計局表示，第1季經濟運行好於預期，主要指標增長實現開門紅，分產業看，第一、二、三產業分別增長5.9%、7.3%和6.9%。此外，第1季新疆固定資產投資總額年增24.8%。其中：製造業投資增長32.0%，房地產開發投資增長9.4%。商品房銷售面積增長16.2%，商品房銷售額增長24.9%。

除去新疆，GDP增速在6%及以上的省還有8個，分別是江西、福建、湖北、貴州、山西、西藏、湖南、海南。