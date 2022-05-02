快訊

總統府又增疫情 今新增1員工、12憲兵確診

專訪／婚姻讓她很窒息 理科太太「離婚人生變光明」

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸31省第1季GDP排名：新疆增速最快 吉林負增長

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
從GDP總量上看，經濟第一梯隊省地位仍難以撼動。廣東、江蘇、山東3省穩居前三，第1季GDP依次為人民幣2.8兆元、2.7兆元和1.9兆元。浙江、河南、四川依舊緊跟在後，名次穩定在第4到6名位置。路透
從GDP總量上看，經濟第一梯隊省地位仍難以撼動。廣東、江蘇、山東3省穩居前三，第1季GDP依次為人民幣2.8兆元、2.7兆元和1.9兆元。浙江、河南、四川依舊緊跟在後，名次穩定在第4到6名位置。路透

隨著西藏發布2022年第1季經濟運行情況後，大陸31省第1季GDP數據已全部出爐。總量方面，廣東、江蘇、山東穩居前三；增速方面，新疆表現最佳，增速達到7.0%；吉林是唯一負增長的省。

中新經緯報導，從GDP總量上看，經濟第一梯隊省地位仍難以撼動。廣東、江蘇、山東3省穩居前三，第1季GDP依次為人民幣2.8兆元、2.7兆元和1.9兆元。浙江、河南、四川依舊緊跟在後，名次穩定在第4到6名位置。

第1季GDP超過人民幣兆元的省有11個，分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年同期多3個，也就是湖北人民幣1兆804.66億元、安徽人民幣1兆347.7億元、上海人民幣1兆10.25億元。

第1季GDP總量第二名江蘇的跟廣東的差距進一步縮小，由去年同期的人民幣1,384億元縮窄為今年的人民幣640億元。數據顯示，廣東第1季GDP年增3.3%，比江蘇4.6%的增速低了1.3個百分點。

此外，新疆以第1季GDP 7.0%的增速位居第一。新疆維吾爾自治區統計局表示，第1季經濟運行好於預期，主要指標增長實現開門紅，分產業看，第一、二、三產業分別增長5.9%、7.3%和6.9%。此外，第1季新疆固定資產投資總額年增24.8%。其中：製造業投資增長32.0%，房地產開發投資增長9.4%。商品房銷售面積增長16.2%，商品房銷售額增長24.9%。

除去新疆，GDP增速在6%及以上的省還有8個，分別是江西、福建、湖北、貴州、山西、西藏、湖南、海南。

排名另一頭，吉林第1季GDP年減7.9%，是唯一負增長的省。吉林省統計局數據顯示，2022年第1季吉林第一產業增加值為人民幣175.4億元，年增2.8%；第二產業增加值為人民幣841.37億元，年減11.6%；第三產業增加值為人民幣1,559.46億元，年減7.5%。

大陸31省第1季GDP排名前10名。中新經緯
大陸31省第1季GDP排名前10名。中新經緯

人民幣 廣東 新疆

延伸閱讀

WSJ：大陸當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

習近平要求疫情防住、經濟穩住 胡錫進：不能忙抗疫輸了GDP

封城重創經濟 吉林成中國首季唯一經濟衰退省分

上海1季度GDP 「疫」外遭安徽反超 跌出前10

相關新聞

被欠薪、睡地板、解封就要滾… 他們被騙來當「大白」

上海因新冠疫情封控期間，亂象曾出不窮。浦東一個小區有17名「防疫大白」不但工資被拖欠近一個月才拿到，還被趕離小區，讓他們...

上海司機出租保供車1天賺1千 才發現通行證是假的

上海普陀公安分局近日破獲一起偽造保供通行證的案件。兩名商販先是透過中介租了一輛號稱「保供專車」到小區賣水果，結果被民警巡...

五一出遊人潮大減 故宮遊客稀少 西安「俑比人多」

中國五一長假由4月30日開始，往年此時各大旅遊景點均擠滿遊客，不過多地近日因疫情而實施嚴格的封控措施，各大旅遊景點遊客稀...

五一大城市周邊遊興起 民宿要價最高漲7倍 比出國還高

今年「五一」期間，中國多地因應防疫，倡導非必要不出省、市、區，導致大城市的「周邊遊」興起，價格也水漲船高，媒體引述北京、...

上海「大禮包」引貪腐 6人遭黨紀政務立案

上海在封控期間，物資供應、醫療救助等亂象頻出，已發生多宗生活保障物資「大禮包」以次充好，甚至有過期產品、變質食品等問題。...

大陸31省第1季GDP排名：新疆增速最快 吉林負增長

隨著西藏發布2022年第1季經濟運行情況後，大陸31省第1季GDP數據已全部出爐。總量方面，廣東、江蘇、山東穩居前三；增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。