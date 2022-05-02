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「14拳港男」影片瘋傳 男子街頭激戰女友打到趴地 結局竟神反轉

香港01 / 撰文：布萊恩
網上瘋傳影片，顯示有穿熒光粉紅色短袖上衣的男子，在街頭連環拳打一名穿黑衣的女子。（影片截圖）
網上瘋傳影片，顯示有穿熒光粉紅色短袖上衣的男子，在街頭連環拳打一名穿黑衣的女子。（影片截圖）

再有「街頭MMA（綜合格鬥）」上演！網上瘋傳影片，顯示有穿熒光粉紅色短袖上衣的男子，在街頭連環拳打一名穿黑衣的女子，更把對方打到跌倒在地。片段引來網民熱論，直指男子「出手打女人不對」，但亦有網民認為是女子先動手，男子只是反擊「振夫綱」。另有人「錯重點」，關注打鬥間掉在地上、被多次踐踏的黑色CHANEL紙袋，感嘆「啲chanel袋mola mola」。

昨日（5月1日）網上瘋傳以「港男連續向港女怒打14拳！」為題的影片。從第一段影片見到，一名穿粉紅色短袖上衣、拿着多個包括名牌CHANEL、商店ISA紙袋的男子，與一名穿黑衣女子於街頭爭執，兩人疑似為情侶關係。

片中女子突然踏步上前，一記直拳打向男子，男子被打後隨即丟下手上的紙袋左右開弓，以連環拳反擊，更拳拳打臉打頭，把女子打到跌在地上仍未收手。畫面見到，男子至少打了7拳，旁邊有熱褲女嘗試勸止但不果。

第一段影片見到，女子踏步上前一個直拳打向男子，男子被打後隨即丟下手上的紙袋左右開弓，以連環拳反擊，更拳拳打臉打頭，把女子打到跌在地上仍未收手。（影片截圖）
第一段影片見到，女子踏步上前一個直拳打向男子，男子被打後隨即丟下手上的紙袋左右開弓，以連環拳反擊，更拳拳打臉打頭，把女子打到跌在地上仍未收手。（影片截圖）

另一段影片則是事件後續，見到已站起來的女子取回「主導權」，不斷拳打男子後頸位置，又多次起腳，男子未有再反擊，最終更被女子扯起衣領拉走。

段未有顯示事發時間及地點，不過街上行人都有戴上口罩，相信是近期拍攝。影片引起熱論，有網民認為無論誰對誰錯，男人都不應該出手打女人，但亦有網民指出是女子先動手，男子只是反擊「振夫綱」。不過由於第二段影片見到男子最終被女子拉走，有網民嘲諷，「有頭威沒有尾巴勢」、「他後來都不敢還手 ...振夫綱失敗」、「廢到」。

另有網民「錯重點」，關注打鬥間掉在地上、被多次踐踏的名牌紙袋，感嘆「啲chanel袋mola mola」、「不知道這些東西有沒有踩爛」。

根據第245章《公安條例》第25條，在公眾地方打鬥，是刑事罪行，一經循簡易程序定罪，可處罰款5000元及監禁12個月。

延伸閱讀：

不滿講電話太大聲　大媽港女車廂互摑扯頭髮　打鬥超兇狠

小三挑釁稱可「共侍一夫」　正宮嬲爆過肩摔扯頭髮狂毆

文章授權轉載自《香港01》

公安 情侶 口罩 MMA

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