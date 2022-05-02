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大陸在聖母峰建氣象站 海拔8800米冠全球

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸科考人員將每個重達50公斤的氣象站沿途架設在珠穆朗瑪峰邊坡上。（新華網）
大陸科考人員將每個重達50公斤的氣象站沿途架設在珠穆朗瑪峰邊坡上。（新華網）

大陸科考人員正結合西藏珠穆朗瑪峰（聖母峰）登山隊，把一個重50公斤的自動氣象站架設在8800公尺高的珠峰上，一旦架設成功將是全球海拔最高自動氣象站，可記錄珠峰氣溫、濕度、風速等資料。

新華社報導，「巔峰使命2022—珠峰極高海拔地區綜合科學考察研究」在珠峰地區開展。此次科考的重要項目之一，就是在珠峰北坡搭建海拔梯度氣象站。

中科院青藏高原研究所研究員、珠峰梯度氣象站任務負責人趙華標表示，青藏科考隊聯合西藏登山隊把每個50公斤重的自動氣象站，運往極寒缺氧的珠峰高坡，逐個搭建起來並實現資料自動傳輸。

今年以來，科考隊已陸續在海拔5200米、7028米、7790米和8300米架設了四個自動氣象站。加上去年架設的6500米、5800米及5400米三個自動氣象站，一個從海拔5200米至海拔8300米之間的7個梯度自動氣象站已建成運行。海拔8800米的氣象站將是最後一塊「拼圖」。

趙華標表示，近期，科考隊聯合西藏登山隊將登頂珠峰，完成海拔8800米的氣象站架設，一旦架設成功將超越英美科學家2019年在珠峰南坡搭建的自動氣象站，成為世界海拔最高的自動氣象站，同時也意味着中國珠峰梯度氣象觀測體系初步建成，對高海拔冰川和積雪變化的監測意義重大。

8個海拔梯度自動氣象站將記錄珠峰北坡氣溫、相對濕度、風速、風向、太陽輻射等數據。「收集的相關氣象數據能反映出珠峰地區受季風和西風影響的轉換時間，為以後季風來臨的預測提供支撐資料，獲取的實測數據將填補珠峰極高海拔氣象紀錄空白。

大陸科考人員將在珠穆朗瑪峰頂（聖火峰）架設自動氣象站。（新華網）
大陸科考人員將在珠穆朗瑪峰頂（聖火峰）架設自動氣象站。（新華網）

西藏 520 考察

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