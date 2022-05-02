大陸在聖母峰建氣象站 海拔8800米冠全球

大陸科考人員正結合西藏珠穆朗瑪峰（聖母峰）登山隊，把一個重50公斤的自動氣象站架設在8800公尺高的珠峰上，一旦架設成功將是全球海拔最高自動氣象站，可記錄珠峰氣溫、濕度、風速等資料。

新華社報導，「巔峰使命2022—珠峰極高海拔地區綜合科學考察研究」在珠峰地區開展。此次科考的重要項目之一，就是在珠峰北坡搭建海拔梯度氣象站。

中科院青藏高原研究所研究員、珠峰梯度氣象站任務負責人趙華標表示，青藏科考隊聯合西藏登山隊把每個50公斤重的自動氣象站，運往極寒缺氧的珠峰高坡，逐個搭建起來並實現資料自動傳輸。

今年以來，科考隊已陸續在海拔5200米、7028米、7790米和8300米架設了四個自動氣象站。加上去年架設的6500米、5800米及5400米三個自動氣象站，一個從海拔5200米至海拔8300米之間的7個梯度自動氣象站已建成運行。海拔8800米的氣象站將是最後一塊「拼圖」。

趙華標表示，近期，科考隊聯合西藏登山隊將登頂珠峰，完成海拔8800米的氣象站架設，一旦架設成功將超越英美科學家2019年在珠峰南坡搭建的自動氣象站，成為世界海拔最高的自動氣象站，同時也意味着中國珠峰梯度氣象觀測體系初步建成，對高海拔冰川和積雪變化的監測意義重大。