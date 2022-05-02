快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海新增本土病例降至7千 北京啟用小湯山方艙

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）
上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）

上海新冠肺炎新增本土病例繼續下降，上海市衛健委今早（2日）通報新增本土6804病例。北京今早通報新增本土41病例，累計上海通報5月1日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例727例和無症狀感染者6606例，其中529例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，198例確診病例和6548例無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海5月1日0—24時，新增本土死亡32例。平均年齡84.1歲，最小年齡53歲，最大年齡98歲。32位患者合併有嚴重的多臟器疾病及腫瘤等慢性基礎病。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡454例。上海目前在院治療17122例（其中重型441例，危重型93例）。

北京部分，5月1日0時至24時，新增36例本土確診病例（含2例4月30日診斷的無症狀感染者轉確診病例，確診病例1至24昨日已通報）和5例無症狀感染者（無症狀感染者1至3昨日已通報）。

北京自4月22日以來至4月30日累計報告350例本土感染者，涉及朝陽（143例）、房山（86例）、通州（39例）等14個區。 北京市疾控中心1日通報，北京疫情總體處於高位平台期。為做好無症狀感染者及輕型病例的集中收治工作，北京市決定自5月1日起啟用小湯山方艙醫院，共1200張床位。

北京 上海 新冠肺炎

延伸閱讀

WSJ：大陸當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

問題「大禮包」上海從嚴快查

北京五一假期禁堂食 進公共場所要核酸證明

北京市：疫情處於高原期 小湯山方艙醫院啟用

相關新聞

上海新增本土病例降至7千 北京啟用小湯山方艙

上海新冠肺炎新增本土病例繼續下降，上海市衛健委今早（2日）通報新增本土6804病例。北京今早通報新增本土41病例，累計

問題「大禮包」上海從嚴快查

根據上海市紀檢監察部門4月30日通報，已核查保供物資採購發放領域問題線索108條，已黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織...

兩岸微流行／低碳環保香水 大行其道

穎通集團聯合凱度發布「二○二一中國香水行業研究白皮書」，在大陸香水市場發展中，高端香水份額占比超過九成。而無論是高端精品...

長沙塌房後 陸住建部：全面徹查經營性自建房

在大陸國家主席習近平對長沙塌房事件作出指示後，1日下午，大陸住房和城鄉建設部在湖南長沙設主會場召開視訊會議，要求各地認真...

長沙樓房倒塌案 官方刑事拘捕9名涉案人

中國湖南長沙市一棟違規加蓋的8層老舊房屋在4月29日突然倒塌，事故造成多人被困與失聯。官方目前已刑事拘捕9名涉案人

香港拖屍案再拘同屋租客3人 死者疑被淋腐液、亂棍打死

元朗洪水橋25歲無業男涉嫌殺害30歲同居胖女友棄屍案昨日再揭發新案情。警方調查發現，凶案單位在案發時共有5名租客，除疑兇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。