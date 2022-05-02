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問題「大禮包」上海從嚴快查

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據上海市紀檢監察部門4月30日通報，已核查保供物資採購發放領域問題線索108條，已黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人，並對5名街鎮幹部的失職問題通報曝光。

新華社報導，日前，上海發生多起生活保障物資「大禮包」以次充好、質量低劣，甚至有過期產品、變質食品等問題。對此，上海市紀委監委在全市組織開展保供物資「大禮包」專項監督檢查，從嚴從快查處違紀違法問題。

據了解，上海市紀委監委組建工作專班，前進街鎮、村居一線明察暗訪，採用隨機選擇、個別訪談、抽樣調查等方式，重點聚焦獨居老人、重症病人、生活不能自理的殘疾人和特困家庭等特殊群體，強化托底保障機制。

上海市紀委監委對涉及物資保供的輿情事件及時介入、立即處置、通報曝光、回應關切。針對網民反映的閔行區梅隴鎮「問題豬肉」事件，對梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任栗爽的失職瀆職問題，予以黨紀政務立案，開展進一步審查調查，並按程序免去兩人職務。

針對「上海雲南一家親捐贈物資被暴曬腐爛」和「雲南曲靖捐贈蔬菜禮包被轉手倒賣」輿情，對寶山區張廟街道辦事處副主任郇秀志、楊成，社區黨群辦主任歐陽智嚴肅處理，責令三人停職檢查，並予以黨紀立案審查。同時，對侵吞倒賣保供物資的上海新江內燃機廠公寓負責人張喜生開展監察調查。

上海 獨居老人

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