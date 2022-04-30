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影業持續過冬！北京全市電影院「五一」期間停業

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸電影市場持續受到疫情重擊。圖為哈爾濱電影院今年3月因疫情被迫暫停營業。新華社
大陸電影市場持續受到疫情重擊。圖為哈爾濱電影院今年3月因疫情被迫暫停營業。新華社

大陸疫情反覆下，影業仍難迎接春天。據貓眼專業版數據，29日大陸全國影院營業率為61.9%，此前多在50%以下，雖然逐步恢復，不過「五一」檔期許多新片撤檔，料無法重現清明檔期的銷售盛況。而近期疫情升溫的北京，在收緊防疫政策下，「五一」期間全市電影院暫停放映，進入半冬眠狀態。

據貓眼數據顯示，29日營業影院7,457家，較上日增加768家，大盤票房為人民幣2,230.6萬。恢復營業城市有合肥、泉州、蚌埠。這是今年4月以來，大陸影院營業率首次超過60%。此外，據另一統計平台燈塔數據顯示，截至28日，大陸營業影院總數為6,685家，營業率為55.5%，其中吉林省、上海市的電影院仍然大規模停業。

而許多新片也紛紛撤檔，比如《哥，你好》、《檢察風雲》、《您好，北京》等在內的新片，紛紛宣布撤檔或延後上映。

北京市電影業入「冷靜期」。北京市電影局29日發布《關於進一步做好「五一」假期影院疫情防控工作的通知》，通知提到為確保北京防疫安全， 「五一」假期（4月30日至5月4日），全市影院暫停電影放映活動。

北京一位影院經理表示，對於停業早有預感停業會直接影響影院收入，但這次與2020年那次停業相比，今年大家明顯更為淡定，是「打有準備之仗」，停業前影院疫情防控消殺工作一直在進行，對於防控政策的調整也能做到心中有數。

疫情防控對於電影院損傷慘重。2020年初，受疫情影響，大陸電影院集體休了「175天」的長假，2021年疫情好轉，電影行業逐漸恢復。但仍有許多影院因繳不出房租、難以撐下去而宣布停業。比如4月中旬，朝陽區知名的慈雲寺蘇寧影城正式宣布停業，隨後大地影院旗下多家電影院也宣布關停。

電影 疫情 北京

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