特斯拉深夜傳出女人哭喊：我死得好冤啊～ 嚇壞車主

據成都商報報導，四川成都一名鄭姓婦人，日前深夜將她的特斯拉Model 3開進地下停車場，在將車上觸控螢幕重啟後，中控螢幕出現一個綠色麥克風，婦人隨手點了一下，車上音響竟突然傳出女聲淒涼喊叫：我死得好冤啊～

鄭姓婦人說，當時她嚇到全身寒毛直豎，副駕駛座上的女兒也被嚇得不輕，兩人趕緊逃出車外。

在和成都商報記者談起27日晚間發生的這起詭異事件時，鄭姓婦人仍心有餘悸，並說她現在還是不敢獨自開這輛車。

鄭姓婦人表示，車子去年1月才買，之前並沒有出過什麼大問題。但27日上午她開車上班時，就發現車子有些狀況，「音量突然開到最大聲，調小了後又突然變大，10分鐘內大概出現了3次」。

隨後狀況就接二連三出現，包括：車上觸控螢幕的空調面板會自動開啟，又快速自動關閉；有時是自動開啟某個APP，並自動操作；有時候導航地圖自動開啟，然後不間斷地自動放大或縮小。

婦人問了另一個也開特斯拉的朋友，聽說他的車沒出現過類似情況，就暫時沒去管。

當晚9點多，鄭姓婦女開車去接上完英語課的女兒回家。在路上，特斯拉自動啟動有聲書APP「喜馬拉雅」，播放起一則歷史故事。同一時間，空調面板又開始自動反覆開啟、關閉，喜馬拉雅APP也自動切換並播放其他故事。

鄭姓婦女因此打電話給特斯拉客服，客服告訴她將系統重啟就好了。回到家將車停進地下停車塲後，鄭姓婦人長按方向盤兩側的重啟按鈕後，就出現前述狀況。

鄭姓婦人說，當時就像恐怖片一樣，女兒直說好害怕，她自己也被嚇得不輕，但還是強作鎮定，趕緊帶女兒下車，「我怕這件事給女兒帶來心理陰影」。

成都特斯拉4S店對鄭姓婦人的車檢修後認為，應是觸控螢幕故障，並未其免費更換。特斯拉員工表示，車內行車記錄器若沒有手動保存，每小時會自動覆蓋先前的內容，因此當晚究竟發生什麼狀況已無從查看。

但特斯拉客服早前透過後台，曾發現鄭姓婦女車上觸控螢幕短時間內出現大量點擊，而27日晚間，車載喜馬拉雅APP曾播放過名為《禍心》的有聲書。這部有聲書第一集還特別提醒：「開頭有點嚇人，小心臟準備好哦」。

成都商報記者點開這部有聲書，一開始就出現女人哭啼聲，第8秒正是那句淒涼的女聲：我死得好冤啊～。在一旁的鄭姓婦人聽到後，嚇到蹲在地上說：「我聽到的就是這句！」