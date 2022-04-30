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兒童常笑竟是罕見病！ 5歲女狂笑求醫驚揭生巨型腦瘤 注意3大症狀

香港01 / 撰文：布萊恩
兒童經常大笑看似樂天，但可能是重症前兆。示意圖／ingimage
兒童經常大笑看似樂天，但可能是重症前兆。示意圖／ingimage

兒童經常大笑看似樂天，但原來可能是重症先兆，不容忽視。一名5歲女童出生後經常無故狂笑，母親愈來愈感到事有蹺蹊，帶女兒到醫院檢查才發現她患有罕見疾病「下丘腦錯構瘤」，引發了「痴笑性癲癇」，腫瘤更有1.3公分長，最終要做手術治療。醫生提醒，如果兒童出現3方面症狀，就要及早求醫。

綜合媒體報導，化名「甜甜」的5歲女童，出生後經常無故狂笑，「情況不好的話，會笑個五、六次，多的時候甚至會有七、八次，沒有任何誘因」，至女童5歲生日前後那段日子，情況特別嚴重，「那種情緒發泄不出來的話，就出現那種緊張的狀態」。其母親指出，女兒狂笑時眼睛總是空洞地凝視前方，讓人心裏不舒服，愈看愈感到不對勁，決定帶女兒到河南兒童醫院求醫，一查才知出大事。

醫院檢查發現，「甜甜」因有「下丘腦錯構瘤」才引發了「痴笑性癲癇」，而「甜甜」頭顱裏的腫瘤長約1.3公分，必須做手術才可能根治。幸好手術後「甜甜」病情恢復良好，目前正住院觀察。

「下丘腦錯構瘤」是罕見先天腦組織發育異常病變，主要見於兒童及嬰幼兒。醫生提醒症狀主要有3方面，包括「性早熟」、「痴笑性癲癇」，以及情緒行為異常，當中「性早熟」可以用藥物控制，「痴笑性癲癇」就要做手術治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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