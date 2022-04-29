稱核酸測奴性、質疑連花清瘟 王思聰微博帳號被「清零」

中國前首富王健林之子、萬達集團董事王思聰在微博被禁言數日後，帳號遭到刪除。點開原本擁有四千萬粉絲的王思聰微博帳號，顯示的是「現已無法查看」。

中國科技媒體三言財經報導稱，周三（4月27日）晚間，原王思聰微博帳號頁面僅顯示「用戶 1826792401」，當前「粉絲 0、關注 0」，用戶頭像已經消失。

帳號上顯示為「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」。使用微博網頁已搜索不到王思聰的帳號。網上還有傳言指王思聰遭到全網封，其微信疑朋友圈被永久封禁。

王思聰4月14日時曾轉發自媒體@睡前消息編輯部的影片，題為「世界衛生組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的？」。他在轉發時寫道：「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在太難了。」但不久後王思聰重新編輯這條微博，刪除評論只留下轉發內容。

上海政府近日向市民發放中藥連花清瘟膠囊，據稱可以緩解新冠感染症狀。但當局發放連花清瘟的做法引起質疑和強烈爭議。生產連花清瘟的以嶺藥業在王思聰發文後的數個交易日連續跌停，股價跌至29.15元，市值蒸發逾百億。

對於王思聰的質疑，生產連花清瘟的以嶺藥業在深圳證券交易所的「互動易」平台上回答投資者疑問稱：「關於微博上所傳的消息，請指出具體的問題與源頭，我們將對具體內容做解答。從臨床試驗，到具體的實驗數據，再到被收入到新冠肺炎診療方案，包括適應症與說明書，我們都有完整的證據和報告披露。不能因為『王思聰』三個字眼，就隨意提出疑問，對於網絡上的一些言論，聽聽就罷了，投資者請加以甄別。」

4月19日，王思聰不滿封城防疫的措施，在微信朋友圈發文批評：「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了。」

隨後王思聰的微博遭到禁言，其微博上方顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。有網友猜測王思聰從被禁言到被封號，與他質疑連花清瘟有關，但也有微博用戶認為，王思聰被封是因為「侮辱攻擊核酸防疫政策」。

近日還有傳言指出，王思聰被上海警方以「涉嫌尋釁滋事罪」逮捕，但消息未獲得官方證實。推特上有數個自稱是「王思聰」的用戶報平安的推文，但被認為皆非王思聰本人的帳號。

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