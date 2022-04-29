快訊

不只新聞稿不見…葛理漢提「買波音」中文口譯也「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

全球疫情趨緩 香港取消外遊警示

中央社 / 香港29日電

由於全球的COVID-19疫情有下降趨勢，香港政府今天宣布，將自5月1日起，不再對受疫情影響的國家或地區發出外遊警示。

2020年3月，針對全球相繼爆發疫情，港府實施外遊警示制度（Outbound Travel Alert System），對發生疫情的國家或地區發出不同級別的警示，讓港人作為境外旅遊的參考。

按照這個制度，港府依疫情的輕重對相關國家或地方發布「有威脅跡象」、「有明顯威脅」及「有嚴重威脅」的警示。

當時港府強烈呼籲市民避免前往有外遊警示的國家或地方。

港府今天表示，考慮到與香港有密切往來的海外國家或地方的疫情呈下降趨勢，而海外港人要完成疫苗接種才能回來，海外地區的風險較低，現階段可以取消外遊警示制度。

疫情 香港 疫苗

延伸閱讀

財政部：今年貿易出超規模 將突破700億美元創新高

Omicron如照妖鏡 上海人關在家研究「潤 (Run) 學」

粵港澳大灣區能成？陸委會諮委：制度性整合仍屬不易

李家超公布參選特首政綱 強化政府治理能力

相關新聞

湖南長沙一棟大樓突然倒塌 受困傷亡人員未知

大陸湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故，一棟大樓突然坍塌。據了解，大樓有餐廳、電影院和旅館，根據附近學生提供的...

湖南人扮外省走天下？微博公開IP屬地意外揭博主面具

新浪微博為了維護「健康有序討論氛圍」，近日公開評論區「省級IP屬地」。有陸媒調查發現，許多標榜各省美食、旅遊博主，其屬地...

稱核酸測奴性、質疑連花清瘟 王思聰微博帳號被「清零」

中國前首富王健林之子、萬達集團董事王思聰在微博被禁言數日後，帳號遭到刪除。點開原本擁有四千萬粉絲的王思聰微博帳號，顯示的是「現已無法查看...

多國兒童罹患不明肝炎 張文宏：與防疫隔離有關

多國紛傳兒童罹患病因不明肝炎，中國國家防疫專家張文宏今天說，這很可能與防疫隔離有關，以致兒童長時間沒有接觸導致不明肝炎的...

不明原因兒童肝炎有輸入風險 張文宏：應儘早做準備

目前全球已有十餘國出現不明原因兒童肝炎，「華山感染」微信公眾號29日發文指出，不明原因兒童肝炎存在輸入性風險，大陸應對此...

難敵疫情衝擊、高鐵競爭 港鐵城際直通車傳永久停運

新冠疫情近日放緩，兩地通關又成為大眾關注議題。受疫情影響，港鐵的城際直通車暫停運作至今超過兩年，消息透露，直通車近期已停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。