全球疫情趨緩 香港取消外遊警示
由於全球的COVID-19疫情有下降趨勢，香港政府今天宣布，將自5月1日起，不再對受疫情影響的國家或地區發出外遊警示。
2020年3月，針對全球相繼爆發疫情，港府實施外遊警示制度（Outbound Travel Alert System），對發生疫情的國家或地區發出不同級別的警示，讓港人作為境外旅遊的參考。
按照這個制度，港府依疫情的輕重對相關國家或地方發布「有威脅跡象」、「有明顯威脅」及「有嚴重威脅」的警示。
當時港府強烈呼籲市民避免前往有外遊警示的國家或地方。
港府今天表示，考慮到與香港有密切往來的海外國家或地方的疫情呈下降趨勢，而海外港人要完成疫苗接種才能回來，海外地區的風險較低，現階段可以取消外遊警示制度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言