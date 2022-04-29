全球疫情趨緩 香港取消外遊警示

由於全球的COVID-19疫情有下降趨勢，香港政府今天宣布，將自5月1日起，不再對受疫情影響的國家或地區發出外遊警示。

2020年3月，針對全球相繼爆發疫情，港府實施外遊警示制度（Outbound Travel Alert System），對發生疫情的國家或地區發出不同級別的警示，讓港人作為境外旅遊的參考。

按照這個制度，港府依疫情的輕重對相關國家或地方發布「有威脅跡象」、「有明顯威脅」及「有嚴重威脅」的警示。

當時港府強烈呼籲市民避免前往有外遊警示的國家或地方。

港府今天表示，考慮到與香港有密切往來的海外國家或地方的疫情呈下降趨勢，而海外港人要完成疫苗接種才能回來，海外地區的風險較低，現階段可以取消外遊警示制度。