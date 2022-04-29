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湖南長沙一棟大樓突然倒塌 受困傷亡人員未知
大陸湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故，一棟大樓突然坍塌。據了解，大樓有餐廳、電影院和旅館，根據附近學生提供的照片顯示，已有被困人員被救出，目前現場正在展開救援，受困人員和傷亡情況暫不清楚。
北京青年報報導，29日中午，多名大陸網友反映，湖南長沙的一棟樓房突然倒塌。一名醫學院學生指出，倒塌的樓在校外民房，裡面還有幾家商戶。
湖南省長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警後，立刻調派10個消防救援站23輛消防車、134名消防救援人員、4隻搜救犬前往現場處置。
12點50分左右，首批消防救援力量到達現場。經初步了解，倒塌建築位於長沙醫學院北門附近，為6層半磚混結構，建築面積約800平方公尺，1樓為餐廳、2樓為餐廳、3樓為私人影院、4到6樓為家庭旅館，6樓以上閣樓為民房。目前救援力量正在開展救援，人員被困情況正在調查核實。
據上述醫學院學生拍攝的現場照片顯示，大樓倒塌後，廢墟堆到兩層樓高，側面未倒塌的樓房也有部分受損。旁邊還有搭設靈堂。
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