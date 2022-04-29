快訊

不只新聞稿不見…葛理漢提「買波音」中文口譯也「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖南長沙一棟大樓突然倒塌 受困傷亡人員未知

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故。（圖／取自新浪微博）
大陸湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故。（圖／取自新浪微博）

大陸湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故，一棟大樓突然坍塌。據了解，大樓有餐廳、電影院和旅館，根據附近學生提供的照片顯示，已有被困人員被救出，目前現場正在展開救援，受困人員和傷亡情況暫不清楚。

北京青年報報導，29日中午，多名大陸網友反映，湖南長沙的一棟樓房突然倒塌。一名醫學院學生指出，倒塌的樓在校外民房，裡面還有幾家商戶。

湖南省長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警後，立刻調派10個消防救援站23輛消防車、134名消防救援人員、4隻搜救犬前往現場處置。

12點50分左右，首批消防救援力量到達現場。經初步了解，倒塌建築位於長沙醫學院北門附近，為6層半磚混結構，建築面積約800平方公尺，1樓為餐廳、2樓為餐廳、3樓為私人影院、4到6樓為家庭旅館，6樓以上閣樓為民房。目前救援力量正在開展救援，人員被困情況正在調查核實。

據上述醫學院學生拍攝的現場照片顯示，大樓倒塌後，廢墟堆到兩層樓高，側面未倒塌的樓房也有部分受損。旁邊還有搭設靈堂。

醫學院 建築

延伸閱讀

台中火力發電廠輸送帶起火 消防出動9車20人救援

不只高訂 更是獨創! 順天建設別墅大樓綜合開發集優點於一身

台電電塔施工意外 承包人員圳溝渡河溺斃

醫院載輕症者回家 新北基層消防：救護量能受影響

相關新聞

湖南長沙一棟大樓突然倒塌 受困傷亡人員未知

大陸湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故，一棟大樓突然坍塌。據了解，大樓有餐廳、電影院和旅館，根據附近學生提供的...

湖南人扮外省走天下？微博公開IP屬地意外揭博主面具

新浪微博為了維護「健康有序討論氛圍」，近日公開評論區「省級IP屬地」。有陸媒調查發現，許多標榜各省美食、旅遊博主，其屬地...

稱核酸測奴性、質疑連花清瘟 王思聰微博帳號被「清零」

中國前首富王健林之子、萬達集團董事王思聰在微博被禁言數日後，帳號遭到刪除。點開原本擁有四千萬粉絲的王思聰微博帳號，顯示的是「現已無法查看...

多國兒童罹患不明肝炎 張文宏：與防疫隔離有關

多國紛傳兒童罹患病因不明肝炎，中國國家防疫專家張文宏今天說，這很可能與防疫隔離有關，以致兒童長時間沒有接觸導致不明肝炎的...

不明原因兒童肝炎有輸入風險 張文宏：應儘早做準備

目前全球已有十餘國出現不明原因兒童肝炎，「華山感染」微信公眾號29日發文指出，不明原因兒童肝炎存在輸入性風險，大陸應對此...

難敵疫情衝擊、高鐵競爭 港鐵城際直通車傳永久停運

新冠疫情近日放緩，兩地通關又成為大眾關注議題。受疫情影響，港鐵的城際直通車暫停運作至今超過兩年，消息透露，直通車近期已停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。