封控下公安很忙 上海110報案單日最高破9萬通

上海3月底開始實施嚴格的「封控」措施，絕大多數民眾都被要求「足不出戶」，卻反而讓上海的警察更加忙碌。上海市副市長、市公安局長舒慶表示，自本輪疫情以來，上海110的接警率大幅攀升，從過去平均每天接到2.6萬通報案電話，到疫情後平均每天接到4.6萬通，最高時甚至超過9萬通。

在29日上午舉行的記者會中，舒慶表示，自本輪疫情以來，上海5.2萬民警全警動員，「沈到社區里弄、壓到防控一線」，努力保障城市有序運轉，積極為市民群眾排憂解難。

舒慶稱，隨著疫情發展，報案電話中50%是求助類，民警會盡最大的努力幫助解決實際困難。與此同時，疫情期間，上海全市公安機關也依法打擊各類涉疫違法犯罪。

舒慶指出，疫情以來，上海公安機關「零容忍」打擊團購詐騙、哄抬物價、製假售假等違法犯罪。迄今已查處各類涉疫案件近700起，行政處罰近600人，採取刑事強制措施近100人。

他表示，針對民眾反映部分發放的保障物資和社區團購的物資，存在「以次充好」、品質低劣甚至食品變質、產品過期等問題，公安機關會同市場監管等部門迅速開展核查，先後偵破4起銷售劣質豬肉案件，同時偵破以「社區團購」、「代購跑腿」等名義實施的詐騙案件10餘起。

另，據央視新聞報導，大陸最高人民檢察院、公安部29日也連袂發布6起依法懲治妨害疫情防控秩序違法犯罪典型案例，主要涉及不遵守疫情防控規定、妨害疫情管理秩序、造成疫情傳播或導致疫情傳播的嚴重危險等違法犯罪行為。

例如：有國際貨櫃碼頭裝卸工人，違反「閉環管理」規定，多次私自外出，造成疫情傳播嚴重危險；編造虛假的涉疫信息並在微信群發布，造成全域群眾恐慌、搶購生活物資。以及違規外出、不採取防控措施、拒絕核酸檢測、冒用他人行程卡入住酒店等。

大陸最高檢第一檢察廳負責人表示，司法機關在涉疫情防控執法司法活動中，會根據違法行為人的行為性質、危害大小、主觀認知、影響後果等具體情況，依法準確追究責任，為依法推進各項疫情防控工作提供法治保障。