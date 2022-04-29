大灣區第4城 江門中歐班列首發

4月28日11時38分，滿載著41個集裝箱的75100次貨物列車從廣鐵集團廣州貨運中心江門北站緩緩駛出，預計22天後到達德國杜伊斯堡。這是江門開往德國的首趟中歐班列，也是粵港澳大灣區中歐班列開闢的又一條新線路。

中新社報導，江門繼廣州、深圳、東莞之後成為大灣區第4個中歐班列首發城市。至此，大灣區中歐班列首發站點增至7個，開通線路20條。

該班列全程運行12607公里，由阿拉山口站出境，途經波蘭馬拉舍維奇以及德國漢堡，最終到達德國杜伊斯堡。

相對於以往海運30天的時間，該班列將運輸時效壓縮到20天左右，節省時間和運輸成本。江門北站位於江門鶴山市珠西國際物流中心，地處大灣區西翼核心位置，可快速連接鹽田港、高欄港與南沙港。

廣鐵集團廣州貨運中心江門物流車間主任李斌表示，今年3月，江門通達老撾萬象（台灣稱為寮國永珍）的中老國際貨運列車順利開行，此次中歐班列開通後，江門跨境運輸輻射範圍進一步擴大。

近年來，大灣區中歐班列開行數量持續的增長，開行線路不斷織密，開行頻次穩中有升，貨源品類日漸地豐富。

目前，大灣區中歐班列已開通發往德國、波蘭、俄羅斯、哈薩克、越南等多個地區的運輸線路，通達全球15個國家30餘個城市。

運輸貨物品類涵蓋防疫用品、家用電器、醫療器械、五金工具、生活日用品等逾千種，今年已累計開行185趟，創歷史新高。