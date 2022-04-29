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廣州白雲站首榀箱梁 完成架設

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣州鐵路樞紐新建廣州白雲站工程建設提速。圖為首榀箱梁架設現場。（中新社）
廣州鐵路樞紐新建廣州白雲站工程建設提速。圖為首榀箱梁架設現場。（中新社）

4月28日9時許，廣州市白雲區廣湛高鐵上行聯絡線白雲湖特大橋施工現場，隨著一榀長32.6公尺、重383噸的箱梁平穩地落在墩台之間，廣州鐵路樞紐新建廣州白雲站工程全線首榀箱梁架設完成，標誌著項目建設正式進入箱梁架梁階段，為白雲站開通奠定了堅實的基礎。

中新社報導，廣州白雲站是按照「軌道上的大灣區」建設理念，打造的一座世界級現代綜合交通樞紐特大型火車站。項目建設主要內容包括新建廣州白雲站、新建高鐵聯絡線及配套建設大朗客車整備所等相關設施。白雲站建成後，將成為亞洲最大的火車站綜合樞紐之一，承接廣州站的普速列車線路，加快「高鐵進市區」的建設進程。

此次首架的高鐵聯絡線白雲湖特大橋橋長785公尺，項目負責人魯智安表示，全線架梁施工面臨著高空作業風險高、四線並行交叉作業多、小麴線大坡度架梁難度大、下穿上跨既有線共9處等施工難題。

白雲站樞紐是構建粵港澳大灣區鐵路網的重要一環，其建成是廣州站改造的前提條件。

廣州市交通運輸「十四五」規劃提出，建設「五主四輔」鐵路客運樞紐，加快形成「多站布局、多點到發，客內貨外、互聯互通」客運樞紐格局。白雲站不僅是「五主四輔」中的「五主」之一，還將與廣州站、廣州東站構建「三站一體」的中心城區組合樞紐，全新取代過去「兩站一體」（廣州站、廣州東站）的格局。　　

高鐵 火車站

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