江蘇立法保護洪澤湖 下月上路

「江蘇省洪澤湖保護條例」將於5月1日起正式實施，將為持續推動洪澤湖治理創新提供法律保障。

新華社報導，這是江蘇省首部針對單個湖泊制定的省級綜合性的法規。條例對洪澤湖規劃與管控、資源保護與利用、水汙染防治、水生態修復作出明確規定，同時明確江蘇省洪澤湖管理委員會、省市縣三級政府及相關部門、各級河湖長的工作職責。

報導稱，2019年以來，洪澤湖治理保護獲成效，湖區1.9萬住家船民、2.6萬灘區移民、1.4萬退捕漁民告別「水上漂」「灘上居」；區域內25個國省考斷面水質達標率100%，湖體綜合營養指數逐年下降；沿湖環境面貌持續改善，累計恢復生態岸線超過40公里，環湖造林近20萬畝，修復溼地2萬餘畝，建成「綠美鄉村」100多個。