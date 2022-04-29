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千年運河復甦 京杭大運河全線通水

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
4月28日，山東省德州市四女寺樞紐南運河節制閘開啟，對京杭大運河全線貫通補水，這是京杭大運河百年來首次全線水流貫通。（新華社）
4月28日，山東省德州市四女寺樞紐南運河節制閘開啟，對京杭大運河全線貫通補水，這是京杭大運河百年來首次全線水流貫通。（新華社）

山東省德州市境內的四女寺水利樞紐和天津市九宣閘閘門於4月28日上午10時緩緩開啟洩水，標誌著近一個世紀以來，京杭大運河首次全線通水，千年運河迎來了世紀復甦。

中新社報導，京杭大運河全線總長約1789公里，20世紀初，運河黃河以北河段約700公里出現斷流，運河水資源短缺、水生態損害、水環境汙染等問題愈來愈嚴重。

2022年4月13日，中國大陸水利部聯合北京、天津、河北、山東四省區啟動京杭大運河2022年全線貫通補水行動，統籌南水北調東線一期北延工程供水、本地水、引黃水、再生水及雨洪水等多水源，向黃河以北河段進行補水，實現京杭大運河全線通水，置換沿線約60萬畝耕地地下水灌溉用水。

山東境內通過南水北調東線一期北延應急供水工程、潘莊引黃入冀工程兩條路徑參與大運河補水行動。該省大運河沿線各級政府累計投資100多億元（人民幣，下同），完成324個治汙項目，投入90多億元實施東平湖區綜合整治、生態修復，完成村莊搬遷63個，安置湖區民眾6.3萬人，保障輸水幹線水質穩定達到地表Ⅲ類水標準，為一渠清水北送提供可靠保障。

運河補水行動實施以來，山東省水利廳多次調度兩條線路補水工作，會商協調解決存在問題，確保運河補水行動按計畫推進；督導沿線市縣對補水線路沿線河道實施清障，加強工程巡查，細化保障措施，協調解決運河補水與農田春灌用水矛盾，維護運河補水良好秩序。

截至今年4月27日，山東已完成出穿黃斷面水量7580萬立方公尺，過六五河節制閘6519萬立方公尺；潘莊樞紐引水3340萬立方公尺，穿漳衛南運河倒虹吸1999萬立方公尺。大運河全線貫通後至5月底，有水河長增加約112公里，水面面積預計增加9.5平方公里，補水河道周邊地下水水位回升或保持穩定，水生態系統得到恢復改善。

地下水 北京

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