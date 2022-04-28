聽新聞
test
0:00 / 0:00

考古熱！大陸首間考古博物館開幕 門票一約而空

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
陝西考古博物館首日開幕，門票遭預約一空。（圖／取自「文物陝西」微信公眾號）
陝西考古博物館首日開幕，門票遭預約一空。（圖／取自「文物陝西」微信公眾號）

大陸各地博物館雖眾多，但以考古學科為主的專題博物館，則是只有才剛開幕的陝西考古博物館。

陝西考古博物館位於西安市長安區，是依據陝西省考古研究院歷年來田野考古工作和文物保護科技研究成果的豐沛資源，以考古學的學科發展為主線，展示考古工作過程、技術方法、研究思路等的專題博物館。也是大陸首間考古專題博物館。

該博物館室內展陳面積達5800平方公尺，室外展陳區域則有1萬平方公尺，共展出文物4218組5215件，其中超過九成都屬於首次公開露面的文物。常設展覽以「考古聖地 華章陝西」為主題，分為「考古歷程」、「文化譜系」、「考古發現」、「文保科技」四篇﹔室外則有田野考古主題展示區、陶瓷石刻文物展示區等。

4月28日，陝西考古博物館開展試營運，此前即備受矚目，陕西省文物局微信公眾號「文物陝西」稱，考古博物館預約平台開放首日，門票很快就被一約而空。

據「三秦都市報」報導，展覽亮點之一是2014年在陝西岐山縣發現的西周時期的整套銅質輪牙馬車，陝西省考古研究院院長兼陝西考古博物館館長孫周勇介紹，這輛西周時期的大型非常豪華的馬車是純手工做的，由四匹雄性的馬牽引，車的豪華程度在2800多年前的中國堪稱絕無僅有。尤其為了展示考古主題，這套馬車被整體打包放到了展廳裡，背後歷經非常多精細準備工作。

陝西省考古研究院研究員王占奎指出，在西周時期，天子可享一車六馬，而此次的四匹馬則為諸侯等級，雖然其主人目前尚不能確定，但從車輛的裝飾和規格上看，肯定是西周時期一位高等級貴族的車輿。

由於陝西省考古資源豐富，又首次揭露如此多的考古文物，以及成為大陸首間考古專題博物館，近日對該館的討論熱度始終居高不下。

考古熱如今幾乎已是大陸官方與民間的共識。繼三星堆考古「出圈」後，大陸國家文物局最近也首度下發「考古工作專項規劃」，稱要在2035年建成「中國特色、中國風格、中國氣派考古學」。

考古 博物館 文物

延伸閱讀

無放鬆本錢 國安局長估大陸防疫清零到2024

大陸29日與加勒比9國外長會 對我邦交國構成壓力

大陸蘋果鏈龍頭立訊精密 第1季淨利潤增逾三成

海巡特勤隊荷槍實彈攻上大陸盜砂船 船員嚇傻趴下

相關新聞

疫情挫敗大陸民心？胡錫進：官僚忙著琢磨「政治正確」

上海封城週四（4月28日）屆滿一個月，解封依然無期。過去一個月，上海缺物資、硬封控的嚴格防疫措施引發民怨。中國官媒《環球時報》前總編胡錫進週三（4月27日）發文指，民眾對當局缺乏信心問題在於地方過度追求「政治正確」的官僚主義...

考古熱！大陸首間考古博物館開幕 門票一約而空

大陸各地博物館雖眾多，但以考古學科為主的專題博物館，則是只有才剛開幕的陝西考古博物館。

內蒙古國家森林公園慘被毀容 礦企違規開採面積達3500個足球場

內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗黃崗梁國家森林公園（下稱黃崗梁公園），佔地300多萬畝，園內更蘊藏多種多樣的地形、地貌及植物景觀，植被覆蓋度高達94%，鐵礦石儲量更達億噸以上。然而，兩家礦企在公園內違規採礦，將廢石隨意丟棄，排出的廢水更污染園內生態，連綿不斷的山巒慘被「開膛破肚」。

疫情影響 大陸今年「五一」客流量將較去同期減逾六成

中國大陸為期五天的「五一」小長假即將到來，但受疫情影響，官方鼓勵民眾以「本地遊」、「周邊遊」為主，降低疫情傳播風險。大陸...

陸大學畢業生期望月薪約2.8萬 願降低薪資就業

大陸今年大學畢業生人數創新高，新鮮人就業面臨嚴峻挑戰。智聯招聘近日發布的報告指出，2022屆的畢業生平均期望月薪達人民幣...

河北男封控偷出門買麵 遭體罰1小時頻喊：罰得對很滿意

河北一名男子日前在封控期間，疑似因肚子太餓出門買麵，被抓到後遭體罰一小時。實施體罰者還拍攝影片，被體罰男子在片中表示：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。