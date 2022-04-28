考古熱！大陸首間考古博物館開幕 門票一約而空

大陸各地博物館雖眾多，但以考古學科為主的專題博物館，則是只有才剛開幕的陝西考古博物館。

陝西考古博物館位於西安市長安區，是依據陝西省考古研究院歷年來田野考古工作和文物保護科技研究成果的豐沛資源，以考古學的學科發展為主線，展示考古工作過程、技術方法、研究思路等的專題博物館。也是大陸首間考古專題博物館。

該博物館室內展陳面積達5800平方公尺，室外展陳區域則有1萬平方公尺，共展出文物4218組5215件，其中超過九成都屬於首次公開露面的文物。常設展覽以「考古聖地 華章陝西」為主題，分為「考古歷程」、「文化譜系」、「考古發現」、「文保科技」四篇﹔室外則有田野考古主題展示區、陶瓷石刻文物展示區等。

4月28日，陝西考古博物館開展試營運，此前即備受矚目，陕西省文物局微信公眾號「文物陝西」稱，考古博物館預約平台開放首日，門票很快就被一約而空。

據「三秦都市報」報導，展覽亮點之一是2014年在陝西岐山縣發現的西周時期的整套銅質輪牙馬車，陝西省考古研究院院長兼陝西考古博物館館長孫周勇介紹，這輛西周時期的大型非常豪華的馬車是純手工做的，由四匹雄性的馬牽引，車的豪華程度在2800多年前的中國堪稱絕無僅有。尤其為了展示考古主題，這套馬車被整體打包放到了展廳裡，背後歷經非常多精細準備工作。

陝西省考古研究院研究員王占奎指出，在西周時期，天子可享一車六馬，而此次的四匹馬則為諸侯等級，雖然其主人目前尚不能確定，但從車輛的裝飾和規格上看，肯定是西周時期一位高等級貴族的車輿。

由於陝西省考古資源豐富，又首次揭露如此多的考古文物，以及成為大陸首間考古專題博物館，近日對該館的討論熱度始終居高不下。

考古熱如今幾乎已是大陸官方與民間的共識。繼三星堆考古「出圈」後，大陸國家文物局最近也首度下發「考古工作專項規劃」，稱要在2035年建成「中國特色、中國風格、中國氣派考古學」。