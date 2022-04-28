內蒙古國家森林公園慘被毀容 礦企違規開採面積達3500個足球場

內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗黃崗梁國家森林公園（下稱黃崗梁公園），佔地300多萬畝，園內更蘊藏多種多樣的地形、地貌及植物景觀，植被覆蓋度高達94%，鐵礦石儲量更達億噸以上。然而，兩家礦企在公園內違規採礦，將廢石隨意丟棄，排出的廢水更污染園內生態，連綿不斷的山巒慘被「開膛破肚」。

《中國環境報》報導，中央第三生態環境保護督察組接獲民眾舉報，赤峰市克什克騰旗同興鎮西北礦業的尾礦庫選廠佔地未辦理徵地手續，尾礦庫乾灘地方有粉塵污染；礦業三個採區疏乾水重金屬超標，排放至自然河道後流入達里湖內，嚴重污染河水湖水。

經查，西北礦業的採區位於黃崗梁公園內。督察組實地回訪，發現西北礦業的廠區內生產機器上布滿積存已久的灰垢，尾礦庫因天氣原因處於冰封狀態，但尾礦庫的東側仍存在清理揚散尾礦砂的痕跡。廢石廢渣被隨意堆放在露天位置，並無採取任何防雨、防揚塵、防流失的措施，不少廢渣混雜前幾天剛融化的雪水，在廠區的各個角落四處溢流。

督察組發現，企業在產期間，年均排放疏乾水量達6萬立方米，井採過程中採集的疏乾水通過水泵打入相應的疏乾水處理站，脫砷處理後排入貢格爾河支流查木乾河，最終流入達里湖。

據了解，西北礦業已於2018年3月停產，同年5月因尾礦庫產生揚塵收到處罰決定書，有關部門也要求企業應採取有效措施防治揚塵污染。同時，西北礦業因廢水超標被當地生態環境部門下達過兩次行政處罰，惟上述情況至今未有改善。

在西北礦業的採區周圍，督察組又發現一家名為內蒙古黃崗礦業有限責任公司（下稱黃崗礦業）的企業。兩家企業的採礦區、選礦廠、尾礦庫等場地交叉疊錯，所構成的黃崗樑鐵礦區，幾乎將公園南北通道擋得嚴嚴實實。

兩家企業的採礦區、選礦廠、尾礦庫等場地交叉疊錯，幾乎將公園南北通道擋得嚴嚴實實。圖擷自/微信公眾號＠中國環境

相關資料顯示，黃崗礦業曾根據相關部門要求制定並組織實施《內蒙古赤峰黃崗鐵礦Ⅰ、Ⅱ區礦山地質環境分期治理方案》。但在2019年，企業因多處廢石場未完成場地清理和植被恢復工作，未通過相關部門驗收。方案提到，黃崗礦業Ⅱ1區已閉坑露天採場，總面積為1.52平方公里，被劃定為礦山地質環境影響嚴重區。

督察人員核查後，發現黃崗礦業廠區內至少8處的廢石場和露天採場的場地清理或回填推進緩慢，草木植被毫無恢復的跡象。經反覆比對核實，督察組發現西北礦業和黃崗礦業在黃崗梁公園內建有7個採區、7家選礦廠、4座尾礦庫及相關輔助工程，每年採選鐵礦及其他伴生礦合計約達340萬噸。

除此之外，上述兩家礦企還存在違規佔用森林公園的現象。根據西北礦業和黃崗礦業的採礦許可證，兩家礦企多年來多次變更採礦手續，申請的採區面積和拐點不斷擴大。經核實，兩家礦企的3個採礦權均未落實國家森林公園管理有關規定，長期違規開採，礦區面積合計為24.97平方公里，約有3500個國家標準足球場面積大小。

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文章授權轉載自《香港01》