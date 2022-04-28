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相隔1百多年後 京杭大運河全線貫通

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
京杭大運河全線水流貫通。大陸水利部
京杭大運河全線水流貫通。大陸水利部

京杭大運河可望重現「舳艫千里」！大陸水利部28日宣布京杭大運河全線水流貫通。

上一次京杭大運河全線通航還是一百多年前。據相關資料顯示，進入20世紀後，京杭大運河停止漕運，清政府也不再對運河進行全面疏浚，隨後一些河段逐漸淤塞不通。

澎湃新聞報導，水利部28日宣布位於山東德州的四女寺樞紐南運河節制閘開啟，岳城水庫水經衛運河與南水北調東線北延工程水、引黃水匯合，進入南運河；位於天津靜海區的九宣閘樞紐南運河節制閘開啟，南來之水經南運河與天津本地水匯合；此前，北運河水和天津本地水匯合，與南運河水在天津三岔河口交匯；至此，南北運河全線水流貫通。

京杭大運河全線貫通後，可通過調度南水北調東線北延工程供水、引黃水、本地水、再生水及雨洪水等水源，向京杭大運河黃河以北707公里河段進行補水，預計補水量5.15億立方公尺，可改善北京、天津、河北、山東四省市的41個地下水超抽問題的縣。

大運河全線貫通預期可達到三個目標：一是減少開採地下水。從大運河引水，有序實施農田灌溉。二是回補地下水。各補水水源向途徑的漳河、溫榆河、七一河等河道補水，補水河道總長達到1230公里（包括京杭大運河黃河以北707公里）。三是京杭大運河全線水流貫通。改善運河水資源條件，促進運河生態環境復甦。

京杭大運河歷史悠久，始建於春秋時期，是世界上里程最長、工程最大的古代運河，也是最古老的運河之一，大運河全長約1797公里。運河對中國南北地區之間的經濟、文化發展與交流，特別是對沿線地區工農業經濟的發展起了巨大作用。

京杭大運河具有防洪排澇、輸水供水、內河航運、生態景觀等功能。但受歷史演變、人類活動和氣候變化影響，京杭大運河黃河以北段的一些河道斷流。近年，京杭大運河黃河以北段水資源嚴重短缺，水生態損害、水環境汙染等問題仍十分突出，全線通航後可望改善。

地下水 水資源

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