研究：陸人口仍群集城市 但速度趨緩

中國發展研究基金會26日發布的《中國城市群一體化報告》指出，大陸人口向城市群集聚趨勢仍在延續，但速度趨緩。

中新社報導，報告中研究的城市群包括京津冀、長三角、珠三角三個特大城市群，以及山東半島、海西、中原、長株潭、武漢、成渝、關中、遼中南、哈長等9個城市群，測量了上述12個城市群中的157個地級市在2006年至2020年的相關數據，以衡量評估其一體化水平。

報告稱，2020年，12個城市群有常住人口9.1億人，占全大陸總人口的64.6%。長三角和中原城市群是人口最多的兩大城市群，2020年常住人口均超1.4億人，占全大陸人口份額均超10%；京津冀和成渝城市群常住人口超1億人，占全大陸人口份額超7%。關中、武漢、遼中南城市群的人口相對較少，約在2700萬至3100萬人水平，占全大陸人口比重約2%。

報告稱，2020年，12個城市群現價GDP占國民生產總值的74.6%，較上年增長0.2個百分點。三大城市群經濟實力領先，長三角城市群經濟總量尤為突出，2020年現價GDP超過20.5兆元人民幣，占全大陸經濟份額的20.2%，份額較上年增長0.3%。受新冠肺炎疫情的衝擊，武漢、京津冀、珠三角、遼中南、哈長和中原城市群GDP占全大陸的份額都下降。

報告建議，要更加重視京津冀協同發展在南北經濟平衡中的戰略地位；進一步提升粵港澳大灣區在經濟發展和對外開放中的支撐引領作用；長三角城市群的重點是補足安徽部分的弱點，同時實現區域內優勢互補；以遼中南和哈長城市群為支撐引領東北振興；鞏固中部和西部地區城市群崛起的良好勢頭，提升新型城市群地區的治理水平，提高城市群發展韌性。