滬知識產權案增加 網路犯罪加深

案件量繼續保持增長態勢，商標權類案件量持續增長。26日，上海市檢察院發布《2021年上海知識產權檢察白皮書》（簡稱白皮書）。

中新社報導，針對滬市知識產權（智財權）刑事案件情況，白皮書顯示，2021年上海全市檢察機關受理案件總數1826件4420人，同比分別上升18.8%和23.7%。

白皮書披露了涉知識產權案件的四大特點：一是本土知識產權逐漸成為犯罪主要對象。涉案權利人中，大陸權利人占比逐年升高，尤其是高科技、文化創意等本土知識產權密集型企業已成為受侵害的主要對象。2021年，滬市一審知識產權公訴案件中，大陸權利人約占51.2%，尤其是在侵犯商業秘密類案件中，大陸權利人占比達83.3%。

二是涉疫案件與2020年基本持平，民生案件備受關注。2021年辦理涉疫侵犯知識產權犯罪案件共計19件，案件量與去年基本持平。2021年通過督辦、集中公訴等方式辦理涉食品、食用農產品安全、藥品、醫用器材商標權犯罪案件總計44件，涉案金額1957萬餘元人民幣。

三是案件涉及行業領域面擴大，牟利方式日趨多元化。隨著上海城市能級提升、產業迭代提速，知識產權犯罪案件已涉及了農業、製造業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業等10個門類、逾20個大類的國民經濟行業。

四是知識產權民刑交叉情況屢屢出現。

在侵犯著作權犯罪中，白皮書顯示，疫情背景下犯罪網路化程度加深，線上侵權呈現類型化特徵。