湖北17歲少女誤服藥物瀕臨腦死 醫護全力搶救終奇蹟甦醒

湖北赤壁市17歲少女小雨，本月初因誤服藥物陷入深度昏迷，一度心跳驟停，瀕臨腦死亡。眼看救治無望及難以承受的治療費用，小雨的父母忍痛簽下器官捐贈書，希望以另一種方式延續女兒的生命。

考慮到病因可能是藥物中毒，醫護人員決定先將小雨送入武漢大學人民醫院治療。經過採取雙重血漿置換和血液灌流的方法，醫療團隊最終奇蹟地喚醒小雨。

《極目新聞》報道，4月4日，小雨被家人發現在家中暈倒，神志不清，昏迷期間全身抽搐，一度出現癲癇，突發呼吸、心跳驟停。經醫護人員搶救，小雨的心率恢復正常，但依舊深度昏迷，無法自主呼吸，只能依靠升壓藥維持血壓。

事後，家屬在家中發現空藥瓶，醫生懷疑小雨可能是口服大劑量藥物後發生中毒，並引起心搏驟停。因無法自主呼吸，院方多次向家屬下達病危通知書，並告知小雨的腦部沒有復甦的跡象，且神經系統評分極低值，初步判斷可能結局為腦死亡。眼看救治無望，也面對難以承受的治療費用，小雨的父母決定捐贈女兒的器官。

武漢大學人民醫院器官捐獻協調員戢春蘭憶述，當天正值清明節假期的第一天，她接到捐贈通知後立即出發趕往赤壁市，並在路上聯繫擅長危重症救治的武漢大學人民醫院重症醫學Ⅱ科主任余追。

由於小雨年僅17歲，心搏驟停時又發生在院內急診科，醫護人員迅速為她施行心肺復甦，搶救及時。憑藉20多年的危重病救治經驗，余追判斷病因可能是藥物中毒，清除血中的殘留藥物應該能幫助患者甦醒，因此一定要排除藥物對意識的抑制性作用，再來評估腦復甦是否有成功的可能。

戢春蘭和余追商量後，決定先將小雨從赤壁市轉送到武漢大學人民醫院重症醫學Ⅱ科搶救，希望為她博得最後一線生機。余追憶述，小雨被送到重症醫學Ⅱ科時已深度昏迷，盡快清除血液中的藥物是救治成敗的關鍵，血漿置換是最佳方式之一。在雙重血漿置換後，醫療團隊為小雨加做兩次血液灌流，通過吸附的方式進一步清除其體內藥物。

經全力搶救，小雨終於4月6日奇蹟甦醒，並脫離呼吸機，拔除氣管插管。經過嚴格查體、影像學檢查和評分，未發現神經系統後遺症。如今，完全康復的小雨已在父母的陪伴下出院，回到家中休養。

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文章授權轉載自《香港01》