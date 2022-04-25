快訊

宿舍房間不足...國北教確診生爆料被安排住廚房 無奈嘆「比確診還想哭」

李榮浩被爆劈腿女星氣炸反擊 楊丞琳說話了

4月25日足跡整理包／台南+63例百貨、美食入列 宜蘭確診翻倍曝滿滿5頁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖北17歲少女誤服藥物瀕臨腦死 醫護全力搶救終奇蹟甦醒

香港01 / 林芷瑩
武漢大學人民醫院重症醫學團隊。余追（左一）判斷小雨的病因可能是藥物中毒，清除血中的殘留藥物應該能助其甦醒。（極目新聞）
武漢大學人民醫院重症醫學團隊。余追（左一）判斷小雨的病因可能是藥物中毒，清除血中的殘留藥物應該能助其甦醒。（極目新聞）

湖北赤壁市17歲少女小雨，本月初因誤服藥物陷入深度昏迷，一度心跳驟停，瀕臨腦死亡。眼看救治無望及難以承受的治療費用，小雨的父母忍痛簽下器官捐贈書，希望以另一種方式延續女兒的生命。

考慮到病因可能是藥物中毒，醫護人員決定先將小雨送入武漢大學人民醫院治療。經過採取雙重血漿置換和血液灌流的方法，醫療團隊最終奇蹟地喚醒小雨。

《極目新聞》報道，4月4日，小雨被家人發現在家中暈倒，神志不清，昏迷期間全身抽搐，一度出現癲癇，突發呼吸、心跳驟停。經醫護人員搶救，小雨的心率恢復正常，但依舊深度昏迷，無法自主呼吸，只能依靠升壓藥維持血壓。

事後，家屬在家中發現空藥瓶，醫生懷疑小雨可能是口服大劑量藥物後發生中毒，並引起心搏驟停。因無法自主呼吸，院方多次向家屬下達病危通知書，並告知小雨的腦部沒有復甦的跡象，且神經系統評分極低值，初步判斷可能結局為腦死亡。眼看救治無望，也面對難以承受的治療費用，小雨的父母決定捐贈女兒的器官。

武漢大學人民醫院器官捐獻協調員戢春蘭憶述，當天正值清明節假期的第一天，她接到捐贈通知後立即出發趕往赤壁市，並在路上聯繫擅長危重症救治的武漢大學人民醫院重症醫學Ⅱ科主任余追。

由於小雨年僅17歲，心搏驟停時又發生在院內急診科，醫護人員迅速為她施行心肺復甦，搶救及時。憑藉20多年的危重病救治經驗，余追判斷病因可能是藥物中毒，清除血中的殘留藥物應該能幫助患者甦醒，因此一定要排除藥物對意識的抑制性作用，再來評估腦復甦是否有成功的可能。

戢春蘭和余追商量後，決定先將小雨從赤壁市轉送到武漢大學人民醫院重症醫學Ⅱ科搶救，希望為她博得最後一線生機。余追憶述，小雨被送到重症醫學Ⅱ科時已深度昏迷，盡快清除血液中的藥物是救治成敗的關鍵，血漿置換是最佳方式之一。在雙重血漿置換後，醫療團隊為小雨加做兩次血液灌流，通過吸附的方式進一步清除其體內藥物。

經全力搶救，小雨終於4月6日奇蹟甦醒，並脫離呼吸機，拔除氣管插管。經過嚴格查體、影像學檢查和評分，未發現神經系統後遺症。如今，完全康復的小雨已在父母的陪伴下出院，回到家中休養。

延伸閱讀：

上海疫情｜逾300居民接力做蛋糕　家屬：或許是丈夫最後一次生日

遼寧女患病成「歪臉女孩」　歷經艱辛終成功手術兼通過教資考試

文章授權轉載自《香港01》

武漢 器官捐贈 中毒

相關新聞

湖北17歲少女誤服藥物瀕臨腦死 醫護全力搶救終奇蹟甦醒

湖北赤壁市17歲少女小雨，本月初因誤服藥物陷入深度昏迷，一度心跳驟停，瀕臨腦死亡。眼看救治無望及難以承受的治療費用，小雨的父母忍痛簽下器官捐贈書，希望以另一種方式延續女兒的生命。

隔離出方艙淪落街頭 安徽保母住電話亭 5天後老鄉援助

由於雇主被隔離，從方艙醫院出來後，來自安徽的保母袁女士沒有住處，只得住在上海街頭的電話亭裡。無助的她向家鄉人求助，在安徽...

五一限遊令未成年人「遊戲時間表」曝光 虎牙鬥魚要裁員

「五一」假期臨近，騰訊與網易等網遊巨頭紛紛發布公告，明訂未成年人在五一假期前後的限玩日曆，僅可於假日期間的4月22日、4...

抱怨隔離酒店不正常 青海女翻窗墜樓死亡

青海西寧市一名27歲魏姓女子上月17日在隔離酒店墜亡，生前曾致電哥哥，抱怨隔離酒店不正常，「做尿液檢查，大半夜做核酸」，更懷疑酒店人員「陷害我得病、監聽我說話」；警方稱，魏女是想從3樓窗戶向下攀爬，欲離開隔離酒店時意外墜樓，排除他殺。

港藥房貼「光榮結業」 李家超問候：生意好呀

特首選舉唯一候選人李家超24日早首度落區，到油麻地一劏房大廈探訪基層市民，沿途與店鋪東主打招呼。不過，李家超路經一間貼上...

看千歲蘭、巨魔芋、海椰子珍稀植物 一探北京國家植物園

中國首批國家公園2021年成立後，位於北京的「國家植物園」2022年也正式揭牌。600公頃園區收集3萬種植物，從身邊常見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。