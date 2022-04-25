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北京朝陽區部分區域提升管控 區域內居民足不出區

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
北京市朝陽區望京地區25日的一處核酸檢測點。中新社
北京市朝陽區望京地區25日的一處核酸檢測點。中新社

北京朝陽用戶端25日發布，為遏制疫情擴散蔓延，提升朝陽區管控措施，也就是東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域為臨時管控範圍。

發布指出，區域內居民足不出區，社區居民嚴格落實掃碼、測溫、登記等防控措施，非必要不出社區。

區域內單位員工原則上居家辦公，而區域內福利機構、養老服務機構實行封閉管理。餐飲企業、洗浴、KTV、室內體育健身場所、電影院、圖書館、美術館、博物館等暫停營業。

關於區域內基本生活必需的商超、醫院等場所正常營業，嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等相關防疫規定，杜絕人群聚集。

此外，區域內人員4月25日、27日進行2次核酸檢測，陰性後解除臨時管控。29日按照社會面要求繼續參加核酸檢測。

北京市衛健委25日發布，前一天北京市新增14例本土確診病例和5例無症狀感染者，無新增疑似病例。

北京衛健委提醒北京市民，近期非必要不出京，倡導就地過節，減少不必要的聚餐聚會。

北京朝陽用戶端25日發布，東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域為臨時管控範圍。北京朝陽用戶端
北京朝陽用戶端25日發布，東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域為臨時管控範圍。北京朝陽用戶端

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