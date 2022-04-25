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居民舉報 雲南捐贈上海寶山的物資被倒賣

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
保麗龍箱被撕掉外觀，依稀可以辨別出貼有曲靖寶山字樣。大陸央廣網
保麗龍箱被撕掉外觀，依稀可以辨別出貼有曲靖寶山字樣。大陸央廣網

上海網友24日在社交媒體微博舉報，雲南捐贈上海寶山區的物資被倒賣至靜安區臨汾路一社區，當地居委已報警。上海市寶山區官微25日發布，寶山區張廟街道發布情況通報，表示本次事件反映出該街道對捐贈物資的發放和管理還存在漏洞，給個別不法分子造成可乘之機。為此，特向廣大市民表示誠摯的歉意。

寶山區張廟街道指出，接到有關輿情後，寶山區張廟街道協同區公安、紀檢等部門立即開展調查，接受捐贈的新江內燃機公寓負責人張某，在收到190箱捐款物資後，沒有按要求分配給公寓內租戶，私自將該批物資轉賣牟利。目前，犯罪嫌疑人張某已經被公安機關控制，案件正在進一步調查中。

雲南省曲靖市日前向寶山區捐贈了一批蔬菜農產品，由娃娃菜、蓮花白、番茄、小瓜、玉米、香蔥六類農產品組合裝箱，每箱 6.5公斤，合計 7692 箱，共計 50 噸。

經寶山區防控辦物資保供組決定，將該批捐贈物資分配給張廟街道。張廟街道結合長租公寓租戶物資短缺、多次求助的實際情況，制定了該批物資具體分配方案，將該批物資免費贈送給外來務工人員集中居住的長租公寓租戶等困難群體。

該批物資於22日凌晨送達後，街道派專人將該批物資分送到各點位拍照簽收。截止23日，該批物資全部分配完畢。

張廟街道表示，在接下來的工作中，將汲取教訓、舉一反三，進一步完善捐贈物資發放管理流程，堵塞漏洞，防止類似事件再次發生。

上海市寶山區官微25日發布，寶山區張廟街道發布情況通報，表示本次事件反映出該街道對捐贈物資的發放和管理還存在漏洞，給個別不法分子造成可乘之機。為此，特向廣大市民表示誠摯的歉意。上海寶山官微截圖
上海市寶山區官微25日發布，寶山區張廟街道發布情況通報，表示本次事件反映出該街道對捐贈物資的發放和管理還存在漏洞，給個別不法分子造成可乘之機。為此，特向廣大市民表示誠摯的歉意。上海寶山官微截圖

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