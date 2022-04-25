逾1.8萬人次 3家台資醫院馳援江蘇一線戰疫情

今年2月以來，南京明基醫院、蘇州明基醫院、昆山宗仁卿醫院等3家在蘇台資醫療機構，投身江蘇疫情防控工作，累計派出超1.8萬人次專業人員馳援抗疫一線。

江蘇省台辦官網發布，「您好，請抬頭，張大嘴巴，請放鬆一點，不用太緊張。」在蘇州高新區天池山收費站口，蘇州明基醫院的工作人員正忙碌著為進入貨車人員進行核酸採樣。志願者小夥伴在旁協助登錄駕駛員資訊並及時登記上報，兩人有條不紊地默契配合。

自4月3日起，蘇州明基醫院，承擔高新區天池山收費站進入貨車人員核酸採樣任務。面對每天24小時的高強度工作，醫院採取每天12人、3班輪流值守，做到壓實責任、任務到人，確保「逢車必檢、逢人必采」，不遺漏一車一人、不留死角。據統計，自蘇州2月中旬疫情爆發至4月20日，蘇州明基醫院累計完成222次核酸採樣任務，出動醫療專業人員7361人次，採樣近230萬人次。

3月底的南京氣溫驟降，南京明基醫院的數百名「白衣戰士」們，從白天到夜晚，不畏風雨嚴寒，分赴建鄴區多個社區核酸採樣點，高水準高品質地完成檢測工作任務，築起疫情的「防護牆」。

據統計，自本輪疫情發生以來，截至4月20日，南京明基醫院共計派出7031人次支援南京建鄴區核酸檢測、蘇州核酸檢測、隔離酒店、定點血液透析醫院、國家檢驗中心、急救轉運中心等一線抗疫工作。

自2月14日至4月17日，昆山宗仁卿醫院累計支援核酸檢測工作53批次4142 人次，採樣260多萬份。