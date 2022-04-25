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交會時速870公里 新型復興號檢測列車創紀錄

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）23日披露，由大陸自主研發、世界領先新型復興號高速綜合檢測列車近日上線運行。

中新社報導，國鐵集團科信部負責人指出，該車作為高速動車組新技術驗證平台參與CR450動車組研製先期試驗，4月12日在鄭州至重慶高速鐵路巴東至萬州段，成功實現隧道內單列時速403公里、相對交會時速達806公里；4月21日在濟南至鄭州高鐵濮陽至鄭州段，成功實現明線上單列時速435公里、相對交會時速達870公里，創造了高鐵動車組列車明線和隧道交會速度世界紀錄。

這標誌著納入大陸十四五規劃的「CR450科技創新工程」全面展開，將為CR450動車組研製提供最重要技術支撐和引領，也將為時速350公里安全標準示範線建設提供最重要支持和保障。

該負責人稱，國鐵集團聯合中國高鐵設計製造相關企業、大學、科研院所，基於京張高鐵智能動車組，研製了世界領先新型復興號高速綜合檢測列車。該車採用大陸自主研發的渦流制動、碳陶製動盤、永磁牽引系統、主動控制受電弓等9項新技術，由4輛動車和4輛拖車組成，增強了動車組列車的安全性、可靠性、效能性、經濟性，整體性能達到世界領先水平。

高鐵 鄭州

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