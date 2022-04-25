半輩子挖蟲草 藏民珍惜改善生活

4月下旬，雪域高原冰雪消融，西藏自治區加查縣迎來了一年一度的冬蟲夏草（蟲草）採挖季。

中新社報導，挖了30多年蟲草的達瓦，此次在海拔4800多公尺的索囊溝採挖。出發這天清晨，他準備好食物、爐子、柴火、被褥等必需品上山，在溪流旁的開闊處扎好帳篷。兩個月的蟲草採挖季，他大部分時間都將在這片曠野裡度過。

安頓好住所，達瓦並沒有立即出發。中午時分，他和家人閒適地喝著酥油茶、享用在家準備好的風乾肉、餅，隨後才背上背包、帶上小鋤頭，向荒野深處走去。

達瓦從13歲起上山挖蟲草，30多年間，挖蟲草對達瓦的意義也在慢慢變化。

「小時候，挖蟲草是家裡最重要的經濟來源，每個蟲草季都不能錯過。」達瓦說，由於這裡蟲草產量好，價格高，村裡家家戶戶的吃穿用度大部分要靠賣蟲草的收入。23歲那年，他在挖蟲草時邂逅了18歲的次旦卓嘎，互生情愫並結為伉儷。此後，夫妻倆總是一起上山挖蟲草，互相照顧。「很長一段時間內，我們靠挖蟲草的收入養大三個孩子，供他們念書上學。」

蟲草多生長在海拔較高的高山草甸，在野外挖蟲草是非常艱辛的工作。達瓦熟練地匍匐在地，「地毯式搜索」蟲草的影子，找完一塊地再迅速換一個地方。從遠處看，他似乎和荒原融為一體，很難發現人影。

十多年前，隨著當地基礎設施改善，達瓦買了一輛卡車跑起了運輸，生意最好的時候一天能掙1萬元人民幣。加上家裡售賣果苗和土地分紅的收入，達瓦家的經濟來源已經多元化，不再把挖蟲草作為一年到頭的指望。

「現在找蟲草的心情不像之前那麼急迫了。」達瓦笑著說，即便是住在帳篷裡，現在的條件也好了很多。

儘管挖蟲草收入已不那麼重要，達瓦仍非常感激這份山野的餽贈。在野外午餐後，他總會留下糌粑、奶渣等食物供山裡的動物們享用。他說，希望蟲草能持續生長，繼續為村民們帶來福氣。