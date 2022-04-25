湖南5G應用生態產業園 開幕

大陸首個全站式5G應用場景——湖南5G應用生態產業園23日舉行開園儀式。該產業園以5G應用為特色，以成熟城區、社區人口及三湘南湖實業20個行業、6000家商戶為應用場景，聚合中國移動200餘家5G供應鏈夥伴、400餘家生態鏈夥伴，打造一條完整的5G應用生態鏈。

中新社報導，湖南5G應用生態產業園由中國移動通信集團湖南有限公司、芙蓉區政府、湖南省三湘南湖大市場實業總公司三方共同建設。該項目以湖南省移動大廈和三湘南湖大廈為雙中心，打造融合商業、辦公、學校、生活等以5G產業為主導的區域中心。

該產業園將以湖南移動作為主要企業，系統性地搭建產業圖譜，形成上下游協同、一體化發展的5G應用產業鏈，並為5G應用產業鏈上企業提供需求發現、場景發現、方案研發、方案試用、銷售推廣等多方位服務。

中國移動通信集團湖南有限公司黨委書記、總經理丘文輝表示，面向社區治理、社會民生及商業貿易等場景，產業園將形成5G應用場景實例展示、開發研究、評測推廣、產權交易等多功能具備的5G應用生態區。