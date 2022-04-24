陸網信辦清朗行動 點名微博、抖音

大陸中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）24日發布，近日官方就加強「網路暴力」治理進行專門部署，展開「清朗·網路暴力專項治理行動」，主要聚焦的18家網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧、知乎等，對其進行全鏈條治理。

據大陸中央網信辦微信公眾號「網信中國」，近日採取的這波清朗行動，旨在要求網站平台認真做好集中整治，建立健全長效機制，確保治理工作取得紮實成效。

中央網信辦指出，對於上述平台，官方透過建立完善監測識別、實時保護、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。

措施包括，進一步細化網路暴力訊息分類標準，強化識別與發現，並建立保護機制，及時過濾「網暴」內容，強化一鍵防護等應急保護措施，加強重點群體救助保護等，並嚴防網陸暴力訊息擴散。

中央網信辦指出，清朗工作以社交、直播、短影音、搜索引擎、新聞資訊和榜單、話題、群組、推薦、彈窗等方面為重點，及時清理處置涉及網路暴力的評論、彈幕等內容，同時，加大對違法違規帳號、平台的處置力度，連帶處置背後機構等。

中央網信辦強調，網路不是法外之地，大陸各網站平台要加強宣傳，引導廣大網友嚴格遵守法律法規，尊重社會公德和倫理道德，共同抵制網路暴力行為，堅決防止網友遭受網路暴力侵害。