「為什麼現在的媽媽這樣廢？」變世代大論戰 網友批新一代媽媽家務都不會

媽媽都有分級數？有網友日前發文，認為時下的年輕媽媽「好廢」，家務事通通不懂，全靠外傭打理，「只剩下知道上街買飯，連湯都不會煮」，但以前的媽媽通曉百事，感慨享受「『有媽的孩子像個寶』這歌已經不是這樣唱」。不過說法引起爭論，有留言認為時代改變下，母親職能已不一樣，尤其現時的媽媽絕大部分時間都留在培養子女上，找學校、報才藝班之類的。

樓主在香港討論區撰文發問「為什麼現在的媽媽這樣廢？」，認為上一代的母親入得廚房出得廳堂，個個十八般武藝，懂得看通勝、殺魚宰雞、煮九大簋、三兩下就用縫紉機車好圍裙，冬天又會織毛衣及頸巾；反觀時下的媽媽們只懂買外賣，吃飯配醫肚，「連湯都不會煮」，家務事全靠外傭。樓主直言：「似乎阿媽這物種都退化囉。」

帖文引來網友熱議，有人認同樓主，指「就是以前的阿媽太厲害，什麼都做，到現在女人做媽媽就都不會」、「以前的父母只要子女讀好書出人頭地，不用會家務」。

但有人則認為時代更迭，對母親的要求已經不同，根本不能比較，「以前好早出來唸社會大學，而在家苦讀埋首碩士的都沒買過飯」。而且現代媽媽大部分時間都放在子女教育上，「賺錢送小孩去幼稚園，報一條龍直升私校」，還要跟功課、物色才藝班及補習等，笑言：「這樣以前的阿媽會嗎？時代不同，玩法都不同囉」。

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文章授權轉載自《香港01》