快訊

學姊黃瀞瑩確診 臉書曝症狀「喝不到豆漿的味道」

統測不延期4月30日登場 確診考生採外加名額辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長期偷拍室友私密照供男友意淫 陸女大生被校方記過

香港01 / 文．孫聖然
福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。擷自香港01
福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。擷自香港01

福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。事件引發廣泛關注，有大陸律師認為，上述女學生或面臨拘留或罰款，其男友亦要承擔責任。

據大陸媒體報導，福建師範大學唐姓女學生與男友是同校學生，二人交往後男友經常給唐某灌輸不良思想，並慫恿她偷拍一些室友的私密照。而為了討好男友，唐某在2021年6月至2022年3月份期間，多次、長期在宿舍內偷拍室友洗澡時的畫面，再分享給男友，供其意淫。

二人聊天記錄被男友的室友偷看到後，事件在校內傳播開。後經過學校調查了解，給予唐某記過處分，期限為2022年3月21日至2023年3月20日。

據網傳二人聊天記錄顯示，唐某隔著宿舍廁所門偷拍室友，分享給男友後男友說出，「好想跟她親密接觸」、「好想我們三個一起洗澡」等一系列露骨言論。

受害女學生對此感到猶如晴天霹靂，認為唐某及男友的行為嚴重侵害個人隱私，不應僅僅受到校方的記過處分。「尋求學院的幫助，學員第一時間帶我們去報了警。」

對於事件，有大陸律師認為，唐某的行為已嚴重侵犯室友的隱私權，根據民法典規定，侵犯他人隱私權，應當承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等責任。

另根據大陸《治安管理處罰法》的規定，偷拍他人隱私的，處五日以下拘留或者500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處五至十日拘留，可以並處500元以下罰款，唐某的行為違反上述規定，依法可能面臨被拘留、罰款的處罰。

福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。擷自香港01
福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。擷自香港01

延伸閱讀：

北京環球影城男孩豎中指惹惱「麥加登」遭怒斥：丟你媽媽的臉

廣告模特下身僅著安全褲「視角像偷拍」衛生巾品牌遭批侮辱女性

文章授權轉載自《香港01》

室友 偷拍 福建 隱私權

相關新聞

「為什麼現在的媽媽這樣廢？」變世代大論戰 網友批新一代媽媽家務都不會

但以前的媽媽通曉百事，感慨享受「『有媽的孩子像個寶』這歌已經不是這樣唱」。不過說法引起爭論，有留言認為時代改變下，母親職能已不一樣，尤其現時的媽媽絕大部分時間都留在培養子女上，找學校、報才藝班之類的。

長期偷拍室友私密照供男友意淫 陸女大生被校方記過

福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。事件引發廣泛關注，有大陸律師認為，上述女學生或面臨拘留或罰款，其男友亦要承擔責任。

香江風情／香港大廈 沒有「躺平」

香港的疫情見緩，確診人數和染疫死亡人數，天天都在減少，四月廿一日港府宣布放寬防疫限制，各類娛樂場所陸續開放，飯局、行山、...

多地小童向醫護表演洗腦歌致謝引反感 義工：快走我就謝謝你

「聽我說謝謝你，因為有你，溫暖了四季」是兒歌《聽我說謝謝你》中的一句洗腦歌詞，在疫情期間被徹底「玩壞」。因這首歌最近多次出現在大陸多個城市的核酸檢測現場，不少小朋友檢測後用上述歌曲向醫護人員表演，引發不少網民的反感情緒。

美籍黑人教師在中國情殺女大生判死 美國務院關注

中國一家地方法院4月21日以故意殺人罪判處一名美國公民死刑，美國國務院一位官員回應說，正在關注事態的發展。

將盧安達工人綁柱子拷打 陸籍幹部遭重判20年

大陸企業幹部在非洲虐待工人又有了新判決，兩名涉嫌拷打盧安達工人的陸籍幹部分別遭到重判20年與12年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。