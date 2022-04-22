疫情趨緩 香港5月1日開放海外旅客入境

由於COVID-19疫情好轉，香港當局今天宣布5月1日起放寬非香港居民的入境限制。

港府表示，因應疫情最新發展，並考慮到近期抵港人流和相應的輸入個案數字，以及社會經濟需要等，香港將自5月1日凌晨起容許非香港居民從海外地區入境香港，並同步調整放寬航班的「熔斷機制」。

此前為因應本地及海外疫情，港府自2020年3月25日起禁止曾在不同海外地區停留的非香港居民入境，限制入境人流。

港府今天指出，考慮到來自同一地區的香港居民與非香港居民的公共衞生風險相同，以及海外抵港乘客必須接受本地嚴格的防疫措施等；在風險可控的前提下，決定自5月1日起，容許過去14天曾在海外地區停留的非香港居民登機來港。

來港的海外旅客需要符合防疫要求，包括完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果及預訂指定檢疫酒店；他們抵港後要接受檢疫，並由指定車輛轉送指定檢疫酒店接受強制檢疫等。

在「熔斷機制」方面，港府原先實施嚴格的禁飛限制，一旦航班有3名以上旅客被檢測到病毒，相關航線就要停飛7天。

港府今天宣布，自5月1日起，同一抵港航班有5名以上乘客或全機乘客總數的5%以上乘客確診，才會禁止相關航線來港，且禁飛日期調降至5天。

香港當局放寬以上限制，顯然是回應航空業界的強烈要求。

COVID-19爆發兩年來，港府在防疫上採取嚴厲的外防輸入措施，令不少國際投資者離港或卻步，香港與海來往來的人流幾近零，這嚴重衝擊香港的航空業及威脅香港的國際航空樞紐地位。