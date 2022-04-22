美籍黑人教師在中國情殺女大生判死 美國務院關注

「聽我說謝謝你，因為有你，溫暖了四季」是兒歌《聽我說謝謝你》中的一句洗腦歌詞，在疫情期間被徹底「玩壞」。因這首歌最近多次出現在大陸多個城市的核酸檢測現場，不少小朋友檢測後用上述歌曲向醫護人員表演，引發不少網民的反感情緒。

2022-04-22 21:20