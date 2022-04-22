快訊

獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

美籍黑人教師在中國情殺女大生判死 美國務院關注

香港01 / 聶振宇
2022年4月21日，美國籍被告人阿卜杜勒-馬廷故意殺人案一審宣判現場。圖／擷自微信@寧波市中級人民法院
2022年4月21日，美國籍被告人阿卜杜勒-馬廷故意殺人案一審宣判現場。圖／擷自微信@寧波市中級人民法院

中國一家地方法院4月21日以故意殺人罪判處一名美國公民死刑，美國國務院一位官員回應說，正在關注事態的發展。

中國浙江省寧波市中級人民法院4月21日一審公開宣判美國籍被告人阿卜杜勒-馬廷（Shadeed Abdulmateen）故意殺人一案，阿卜杜勒-馬廷以故意殺人罪被判處死刑

法院公開資料顯示，2019年初，阿卜杜勒-馬廷與被害人陳某某（女，歿年21歲）相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳某某建立男女朋友關係，但是陳某某後來想分手。「自2021年5月中下旬開始，陳某某多次提出分手，阿卜杜勒-馬廷不同意並對陳某某進行言語威脅」。

2021年6月14日，經事先聯繫，阿卜杜勒-馬廷攜帶摺疊刀、衣物等，到達寧波市通途路南側清水橋路口公交車站附近人行道與陳某某見面交談，用摺疊刀捅刺、切割陳某某頸部，導致陳某某大出血當場死亡。

法院裁定，阿卜杜勒-馬廷故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。阿卜杜勒-馬廷預謀報復殺人，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

對於上述判決，美國國務院一位官員說，正在關注事態的發展，但由於隱私考慮，不會就此發表評論。

延伸閱讀：

美籍黑人教師在華情殺21歲女大學生　一審被判死刑

杭州殺妻案二審維持死刑原判　狠夫碎屍沖馬桶一度引發轟動

文章授權轉載自《香港01》

美國公民 死刑

延伸閱讀

北韓重要節日爆衝突！女大生遭性騷、衣服被扯破 兩校學生下場慘了

佛學師父是狼！要女大生摸胸脫衣陪睡 辯稱「消業障」

假檢警老梗照騙年輕人 兩女大生各被騙走百餘萬元

女大生上遠距課錯按Line功能鍵 「私訊放送」全班看光光

相關新聞

北京深夜公布新增14染疫者 「五一」假期面臨大考

大陸本土疫情持續蔓延，北京原本21日24時全市均降為低風險，但22日疫情再傳變化。北京市疾控中心副主任龐星火22日晚間表...

多地小童向醫護表演洗腦歌致謝引反感 義工：快走我就謝謝你

「聽我說謝謝你，因為有你，溫暖了四季」是兒歌《聽我說謝謝你》中的一句洗腦歌詞，在疫情期間被徹底「玩壞」。因這首歌最近多次出現在大陸多個城市的核酸檢測現場，不少小朋友檢測後用上述歌曲向醫護人員表演，引發不少網民的反感情緒。

美籍黑人教師在中國情殺女大生判死 美國務院關注

中國一家地方法院4月21日以故意殺人罪判處一名美國公民死刑，美國國務院一位官員回應說，正在關注事態的發展。

將盧安達工人綁柱子拷打 陸籍幹部遭重判20年

大陸企業幹部在非洲虐待工人又有了新判決，兩名涉嫌拷打盧安達工人的陸籍幹部分別遭到重判20年與12年。

香港M+博物館疫後重開 隱喻六四展品遭撤換

位於西九文化區、開幕不到半年的M+博物館，因疫情閉館於昨日重開，四幅「敏感」作品分別遭撤換，包括內地藝術家王興偉隱喻六四...

陸職業教育新法 下月施行

大陸十三屆全國人大常委會第三十四次會議20日表決通過了新修訂的職業教育法，將於2022年5月1日起施行。這是該法自199...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。