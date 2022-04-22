多地小童向醫護表演洗腦歌致謝引反感 義工：快走我就謝謝你

「聽我說謝謝你，因為有你，溫暖了四季」是兒歌《聽我說謝謝你》中的一句洗腦歌詞，在疫情期間被徹底「玩壞」。因這首歌最近多次出現在大陸多個城市的核酸檢測現場，不少小朋友檢測後用上述歌曲向醫護人員表演，引發不少網民的反感情緒。

據網傳影片顯示，周三（20日），江西南昌一處核酸檢測現場，一位義工手持大聲公說到，「做完核酸後請迅速離開，不要逗留，不需要你來唱聽我說謝謝你，不需要你來跳聽我說謝謝你，你趕緊走我就謝謝你了。」

據了解，《聽我說謝謝你》在疫情期間的表演率極高，有的學生在學校操場列成一排為醫護人員跳舞、還有的家長因讓孩子表演節目而與他人產生肢體衝突等。

亦有身著防護服的人員拍片指，一位母親帶著小朋友排隊做核酸時，「排到之後開始放音樂讓孩子跳舞」、「孩子是好孩子，初心是好的，但是真的很浪費時間」。

網民對此評論：「能不能放過防疫人員」、「聽到這首歌就會開始汗毛豎起，頭皮發麻」、「配合防疫人員工作，就是對他們最大的鼓勵和支持」、「心咋這麼大呢？排隊間隔一米，做完趕緊走就是最大的支持」。

值得注意的是，歌曲原唱李昕融一家三口近日還就上述情況進行道歉，李昕融父親表示，《聽我說謝謝你》創作於2019年，初衷是讓孩子懂得感恩，卻沒想到被用在不合適的場景，擾亂了防疫人員正常工作，懇請大家在合適的場合及時間使用該音樂，傳遞正能量。

延伸閱讀：

疫情｜人民日報：香港防疫不可大意 堅持動態清零是通關必要條件

南京食店推「一人前」外賣韓燒送爐具 會成疫情下飲食新潮流嗎?

文章授權轉載自《香港01》