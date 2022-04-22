陸職業教育新法 下月施行

大陸十三屆全國人大常委會第三十四次會議20日表決通過了新修訂的職業教育法，將於2022年5月1日起施行。這是該法自1996年頒布施行以來的首次大修。

新華社報導，新修訂的職業教育法內容從5章40條完善至8章96條，由現行法的3400餘字修改為1萬餘字，內容更加充實。

內容包含明確職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型，明確官方鼓勵發展多種層次和形式的職業教育，著力提升職業教育認可度，建立健全職業教育體系，深化產教融合、校企合作，完善職業教育保障制度和措施等內容。

大陸已建成世界上規模最大的職業教育體系，目前共有職業學校1.13萬所，在校生超過3000萬人。大陸國務院2019年印發的《國家職業教育改革實施方案》指出，隨著大陸進入新的發展階段，產業升級和經濟結構調整不斷加快，各行各業對技術技能人才的需求越來越緊迫，職業教育重要地位和作用越來越凸顯。

大陸全國人大常委會法工委行政法室副主任宋芳表示，現行職業教育法對發展職業教育、提高勞動者素質、推動經濟社會發展發揮了積極作用。隨著大陸進入新發展階段，職業教育發展面臨新形勢、新要求。

宋芳表示，「新修訂的職業教育法將職業教育改革發展的政策舉措和實踐成果轉化為法律規範，為培養更多高素質勞動者和技術技能人才、打造現代職業教育體系夯實法治基礎。」

2021年5月，大陸國務院向全國人大常委會提請審議職業教育法修訂草案的議案，修訂草案經過2021年6月、12月和2022年4月的三次常委會會議審議後通過、頒布。