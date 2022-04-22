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第四屆三毛散文獎 故鄉定海啟動
「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方。」第四屆「三毛散文獎」徵集、評選工作，4月20日在三毛故鄉浙江定海正式啟動。
三毛散文獎是以定海籍當代女作家三毛命名的散文類文學獎項，注重鼓勵提升散文創作的水準，致力於推動散文這類文學形式的不斷發展。既重視推出優秀散文集，也重視推出優秀的單篇散文作品，從而達到全面推進散文創作水準的目的。該獎項兩年舉辦一次，徵集範圍不受地域限制，面向全球華語語文寫作。
三毛散文獎自2016年設立以來，成功舉辦三屆，並策畫開展三毛名人文化系列品牌活動。為保證三毛散文獎的文學品質，圍繞觀照精神家園，抒寫時代變遷，鼓勵浪漫詩意的美文寫作，傳承優雅華語，展現中文魅力，建立了權威、專業、公正、嚴肅的評獎機制。
第四屆三毛散文獎參選作品，必須是2020年至2021年期間，公開出版的華語散文作品集和公開發表、4000字以上的單篇散文作品（不含網路發表），徵集時間至2022年10月31日截止。
第四屆三毛散文獎設立散文集大獎5部，每部獎金人民幣5萬元；散文集實力獎、新銳獎各4部，每部獎金2萬元；單篇作品大獎5篇，每篇獎金1萬元；單篇作品實力獎、新銳獎各4篇，每篇獎金5000元。
參加作品須附作者簡介，包括真實姓名、性別、年齡、工作單位、通訊位址、聯繫電話等。散文集獎參選者，需寄9部作品集；單篇散文獎參選者，需寄發表作品報刊影本9分（含雜誌封面、目錄），每人限報1部（篇）作品。參選作品除個人自行報送外，也可由出版社、文學雜誌社、各地作家協會推薦，作品寄送至浙江省舟山市定海區昌國路61號區文聯。
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