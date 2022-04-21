大陸15個副省級一把手全部調整到位 3人「70」後

內蒙古自治區黨委副書記、包頭市委書記孟凡利，出任廣東省委副書記、深圳市委書記。至此，中共廿大前，大陸15個副省級城市市委書記已經調整完畢。

大陸官媒20日報導，經中央批准，孟凡利出任深圳市委書記。孟凡利接替已經晉升廣東省省長的王偉中。從2021年年初開始，15個副省級城市市委書記開始陸續調整，至此，已全部調整結束。

大陸目前共有廣州、武漢、哈爾濱、瀋陽、成都、南京、西安、長春、濟南、杭州、大連、青島、深圳、廈門、寧波等15個副省級城市。其中大連、青島、深圳、廈門、寧波是計畫單列市，其他都是省會城市。

在行政區劃類別上，副省級城市為省轄市，但其市委、政府、人大、政協等四套班子一把手列入「中央管理幹部」序列，其職務任免由所在省委報中共中央審批。

在15個副省級城市中，深圳市委書記的仕途最為看好。曾任中共中央政治局常委、國務院副總理的張高麗，與現任中央政治局委員、天津市委書記李鴻忠，均曾擔任深圳市委書記。

孟凡利之前三任深圳市委書記馬興瑞、許勤、王偉中，也均直接晉升為省長。深圳因此被稱為「省長搖籃」。其中，馬興瑞先是升任廣東省省長，現任新疆自治區黨委書記；許勤先是升任河北省省長，現任黑龍江省委書記；而王偉中已於2022年1月升任廣東省省長。

目前，15個副省級城市市委書記中，共有三名「70後」：濟南市委書記劉強（1971年3月生）、廈門市委書記崔永輝（1970年11月生）和杭州市委書記劉捷（1970年1月生）。另有兩名女性：成都市委書記施小琳（1969年5月生）和南京市委書記韓立明（1964年9月生）。

除了深圳市委書記孟凡利和大連市委書記胡玉亭同時兼任所在省省委副書記之外，其他13名副省級城市市委書記均為所在省省委常委。