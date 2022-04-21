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上海女不識貨 將援滬血橙當垃圾：「疫情不可怕發這橙子很可怕」

香港01 / 撰文/梁子傑
網民稱，重慶血橙，汁多肉甜，產量低，是柑橘中營養價值很高的一個品種，就算是重慶本地人都不一定買得到。（微博@人人愛重慶）
網民稱，重慶血橙，汁多肉甜，產量低，是柑橘中營養價值很高的一個品種，就算是重慶本地人都不一定買得到。（微博@人人愛重慶）

4月13日，上海一女子收到援滬的重慶血橙全扔垃圾桶，並拍片說「疫情不可怕，發這樣的橙子就很可怕了」，這些物資是由重慶萬州區提供，垃圾桶裏的橙子正是重慶獨有特產玫瑰血橙。

熟知水果的網民稱這種橙子是重慶血橙，汁多肉甜，產量低，是柑橘中營養價值很高的一個品種，就算是重慶本地人都不一定買得到」。

知道真相後的上海女子，反駁道橙子上面的顏色看起來很嚇人，所以全部扔垃圾桶，還罵批評她浪費的網民是都是少見多怪，沒見識的人。

亦有網民表示，各地送往上海的物資都是精心挑選的，以廣西為例，送的荔浦芋頭，在市場上都是很難買到，所有的蔬菜經過了檢測，為減輕上海一線工作量，動用幾百號人進行分揀包裝，不僅耗費體力，更耗費心力。

有萬州人表示，上海市民的收入至少是萬州人民的2倍，一般家庭資產至少4，5倍以上，平均資產也得有8倍以上，搞不懂為什麼萬州人要捐物資支援上海。

有網民認為，只能怪玫瑰血橙，沒有本地的身份證明，但凡加一句此橙子和奢侈品品牌聯名，GUCCI血橙，或者是LV血橙，賣9999一個，也會被上海人瘋搶，那樣的橙子，就算爛了，也要邊吃邊拍照發朋友圈。

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文章授權轉載自《香港01》

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