中緬通道 大瑞鐵路保山隧道貫通

中緬國際大通道重要組成部分，大（理）瑞（麗）鐵路全長16公里的保山隧道19日貫通。至此，大瑞鐵路全線44座隧道僅剩2座未貫通，為全線按期建成奠定基礎。

中新社報導，保山隧道位於雲南省保山市境內，地處橫斷山脈深大斷裂縱谷區，四周山高坡陡，垂直高差達4000公尺以上，具有極為壯觀的雄、奇、險、秀垂直自然景觀和立體氣候。但在風光旖旎的背後，卻是鐵路建設的異常艱難。

保山隧道穿越斷層破碎帶和富水不良地質，自2015年12月開工建設以來，先後發生軟岩大變形17次、湧水突泥6次，施工難度大、安全風險高，屬於I級高風險隧道。

該隧道承建方中鐵五局大瑞鐵路項目部經理夏俊勇說，保山隧道施工穿越裂隙水豐富區域，施工中稍有不慎，極易造成地表水源點失水風險。

施工過程中，鐵路部門多次組織專家和參建各方、環保部門研究隧道堵水施工方案，實施最嚴格的隧道堵排水措施，全過程挖前必探、有水必堵，同時採用隧道液壓鑿岩台車配合超前注漿堵水，不斷優化注漿堵水方案，安全通過地表的36處68個水源點，六年堵回8400萬立方水，相當於六個西湖的儲水量。

大瑞鐵路全長330公里，橋隧占比76.5%，是大陸《中長期鐵路網規劃》中完善路網布局和西部開發的重要項目，全線採取大理至保山、保山至瑞麗分段建設的模式。

大瑞鐵路建成通車之後，可通達中緬邊境的瑞麗，對於促進沿線經濟社會發展，提升雲南對外開放水平，推動中國大陸與南亞、東南亞國家的交流合作具有深遠意義。