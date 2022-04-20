東航空難滿月 陸民航局初步調查：未見異常

大陸東方航空MU5735航班，3月21日失事墜毀於廣西梧州，123名旅客、9名機組員全數罹難，大陸民航局4月20日發布初步調查。

央視新聞報導，該航班飛機於事發日13時16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13時27分上升至巡航高度8900公尺，14時17分沿A599航路進入廣州管制區，14時20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

14時21分40秒雷達最後一次紀錄的飛機資訊為：標準氣壓高度3380公尺，地速1010公里／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。

報告指出，事故現場位於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中。現場可見面積約45平方公尺、深2.7公尺的積水坑，判定為主撞擊點，飛機殘骸碎片主要發現於撞擊點0°至150°方位範圍內的地面及地下，距主撞擊點約12公里處發現右翼尖小翼後緣。事故現場山林植被有過火痕跡，並發現水準安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。

調查指出，該航班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告，無故障保留；機上無申報為危險品的貨物；此次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為14時16分；機上兩部記錄器（黑盒子）由於撞擊嚴重受損，資料修復及分析工作仍在進行中。

中國東方航空4月17日表示，該公司已開始恢復旗下同型客機波音737-800噴氣式客機的商業飛行。