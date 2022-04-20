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遼寧丹東復育16年 放流億尾魚

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據遼寧省丹東市官方消息，位於中國大陸海岸線最北端的丹東市，連續16年開展淡水魚漁業資源增殖放流活動，累計增殖放流各種魚類1億餘尾。

中新社報導，遼寧省丹東市海岸線長126公里，是大陸國家級海洋牧場示範區之一。沿著濱海公路一路前行，江海相連，北黃海沿岸蝦池鱗次櫛比，如鏡如畫。

吃海，更要哺海。近年來，丹東市全面推進修復近海生態環境工作，包括濱海濕地生態恢復、灘塗及淺海生境修復、海島近岸水動力恢復、海島植被生態保育、保護區生態環境監測預警能力建設5項工程，全方位修復海洋生態環境。

值得一提的是，增殖放流的成功，有效提高了黃海北部海域、鴨綠江水域生物多樣性和水生生物種群數量，對改善生態環境和恢復漁業資源起到了積極的推動作用。

「以水養魚，以魚養水，才能構築魚水共歡的生態系統，促進人類與自然和諧共生。」據丹東市漁業發展服務中心相關負責人指出，丹東市連續16年開展淡水魚漁業資源增殖放流活動，累計增殖放流各種魚類1億餘尾，維持了水域內不同物種的生態平衡，鴨綠江水質得到有效淨化和改善，取得了良好的生態效益、社會效益和經濟收益。

淡水

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